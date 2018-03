Wildeshausen Was Genuss ist, weiß doch jedes Kind? Von wegen! Viele Kinder wüssten eben nicht, wie man Essen genießt, so Caecilia Kalkhoff, Fachpraxislehrerin für sozialpädagogische Assistenz an den BBS Wildeshausen. Aus diesem Grund wurden nun bereits zum zweiten Mal angehende Sozialassistenten und Erzieher der Berufsbildenden Schulen (BBS) zu zertifizierten Genussbotschaftern beziehungsweise Genussbotschafterinnen ausgebildet – in Theorie und Praxis.

Bundesweite Initiative

Ermöglicht wird die Fortbildung durch die bundesweite Ernährungsinitiative „Ich kann kochen“ der Sarah-Wiener-Stiftung. Das Ziel der Initiative ist laut Stiftungsgründerin und Köchin Sarah Wiener, möglichst viele Menschen zu befähigen, „aus Kindern gesunde Esser, kreative Köche und selbstbewusste Esser zu machen“. Lena Thyra Meyer, Trainerin im „Ich kann kochen“-Projekt, zeigt den angehenden Sozialassistenten und Erziehern, wie sie praktische Ernährungsbildung in Einrichtungen für Kinder umsetzen können: „Ich möchte deutlich machen, dass dies ohne viel Aufwand möglich und keine Hexenwerk ist.“

Kindern bewusstes Essen beizubringen, ihnen klarzumachen, was sie essen und wie sie essen – das überzeugt auch die Kursteilnehmer: „Wir haben viel gelernt – was Ernährung überhaupt bedeutet und wie man mit Kindern damit umgeht. Das werde ich auf jeden Fall weitertragen“, erzählt Lisa-Marie Schröder, eine der neuen Genussbotschafterinnen.

Esskultur pflegen

Genussbotschafter Mano Jennicke fügt hinzu: „Stressfrei kochen, sich Zeit für die Familie nehmen und eine richtige Esskultur pflegen – das haben wir hier gelernt.“

Dass sie sich nun Genussbotschafter nennen dürfen, begründet Iris Tinnermann, die ebenfalls an der Fortbildung teilnahm, folgendermaßen: „Weil wir den Sinn dessen, was Genuss ist, ja weitertragen.“ Das Gelernte sollen sie nämlich direkt in die Kitas, Krippen und ähnliche Einrichtungen, die sie im Rahmen des praktischen Teils ihrer schulischen Ausbildung besuchen, mitnehmen und den Kindern dort vermitteln.

Iris Tinnermann jedenfalls empfiehlt die Fortbildung unbedingt weiter – „es sei denn, das schmeckt gleich nicht“, lacht sie. Im praktischen Teil haben die neuen Genussbotschafter nämlich ein leckeres Menü kreiert.