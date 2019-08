Wildeshausen Überall werden Fachkräfte dringend benötigt – auch bei den Fahrschulen. Laut Moving-Regionalreport werden derzeit 99 Fahrlehrer allein in Niedersachsen gesucht. Das Fazit dieses Berichtes lautet: Niedersachsen braucht Fahrlehrer. Doch wie sieht es im Landkreis Oldenburg aus? Unsere Zeitung hat bei hiesigen Fahrschulen nachgefragt.

„Es gibt für Fahrlehrer derzeit eine 100-prozentige Jobchance“, sagt Björn Runkler. In seiner Wildeshauser Fahrschule, die auch angehende Fahrlehrer ausbildet, arbeiten fünf hauptberufliche Fahrlehrer sowie ein Aushilfsfahrlehrer nebenberuflich, doch ein Bedarf an neuen Kräften sei überall vorhanden. Er kenne niemanden, der nicht sofort einen Lehrer einstellen würde. „Als Fahrlehrer muss man nicht arbeitslos sein.“ Oft würden Einstiegsprämien gezahlt, was höhere Kosten für die Fahrschule bedeute.

Gründe für den Mangel

Die Gründe für den Mangel sieht Runkler unter anderem darin, dass die Bundeswehr kaum noch Fahrlehrer ausbildet und man stattdessen auf zivile Kräfte zurückgreifen müsse. Außerdem sinke die Zahl der Fahrschulen und viele der Lehrer gingen in absehbarer Zeit in Rente. Die Fahrschülerzahlen schnellten aber immer weiter nach oben.

Möglicherweise wirkten die untypischen Arbeitszeiten und die Ausbildung, die ein Jahr dauere und rund 12 000 Euro koste, abschreckend auf Interessenten, vermutet der Fahrschulinhaber. Und die Arbeit sei anstrengend, da man während des Fahrens hochkonzentriert sei. „Unser Job ist lebensgefährlich.“ Hinzu kämen Verkehrsteilnehmer, die sich aggressiv und rücksichtslos verhielten.

Dabei gibt es vieles, was den Beruf des Fahrlehrers attraktiv macht, findet Runkler: eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle und pädagogische Tätigkeit sowie flexible Arbeitszeitmodelle. Eine Patentlösung, um den Fahrlehrermangel zu beheben, gebe es nicht, so Runkler. „Man muss in die Zukunft schauen und darf sich vor innovativen Ideen nicht verschließen. Der Fahrlehrerberuf ist im Wandel.“ Denn der technische Fortschritt bringe Änderungen wie (teil)autonomes Fahren oder das E-Auto mit sich, die auch an den Fahrschulen nicht vorbeigingen.

Neben einer angemessenen Bezahlung seien für das Arbeiten in einer Fahrschule ein gutes Betriebsklima und eigenständiges Arbeiten wichtig, so Runkler. Eine Fahrlehrerin würde er sofort einstellen, doch diese seien in der Unterzahl. Dabei würden sich manche Fahrschülerinnen möglicherweise mit einer Ausbilderin wohler fühlen.

Anforderungen zu niedrig

„Gute Fahrlehrer werden händeringend gesucht“, sagt auch Helmut Psarski. Allerdings seien die Ausbildungsanforderungen an die Nachwuchskräfte zu niedrig gestuft – man müsse dort die Spreu besser vom Weizen trennen. Ein Grund für den Mangel an Fahrlehrern sei vor allem die teils ungünstige Arbeitszeit.

Seine Wildeshauser Fahrschule ist ein reiner Familienbetrieb: Neben Helmut Psarski sind seine Frau Heike und Tochter Lena Alin als Fahrlehrerinnen tätig. „Das ist eine gute Konstellation, es läuft gut“, sagt er. Psarski würde in seiner Fahrschule angehende Fahrlehrer auch selbst ausbilden. „Junge Menschen anzuleiten ist eine gute Sache.“

Auch in der Fahrschule Spille in Großenkneten macht sich der Fachkräftemangel bemerkbar. „Ein oder zwei gute Fahrlehrer brauche ich noch“, erklärt Petra Spille-Kloft. Sie führe derzeit mehrere Gespräche mit angehenden Fahrlehrern, um diese selbst auszubilden. Es fehlten derzeit ausgebildete Kräfte.

„Ich bin gern Fahrlehrerin, es ist ein schöner Beruf. Man müsste ihn viel populärer machen“, betont Spille-Kloft. Für das eigene Erfolgserlebnis als Fahrlehrer seien Belastbarkeit, Ausgeglichenheit und ein gutes Arbeitsklima sehr wichtig. Allerdings habe sich das Berufsbild in den vergangenen Jahren stark gewandelt. „Die Ansprüche sind heute ganz anders. Es geht nicht mehr nur ums Fahren.“

Pädagogische Arbeit

Man habe dabei viel Verantwortung und leiste intensive pädagogische Arbeit. Ein Problem könnten auch schlechte Sprachkenntnisse von ausländischen Fahrschülern sein. Deren Betreuung sei intensiver und stelle mitunter eine starke nervliche Belastung der Fahrlehrer dar.

Spille-Kloft sieht auch große Vorteile für Fahrlehrer: flexible Arbeitszeiten, die Arbeit mit jungen Leuten, gute Bezahlung und aktuell eine sehr gute Chance auf Einstellung.