Wildeshausen Ich muss zugeben, ein bisschen wie Superheldin Lara Croft fühle ich mich schon in meiner schwarzen Montur. „So beschwingt wirst Du sicher auch unser Studio verlassen“, witzelt Physiotherapeutin und Studioleiterin Sabine Stritter, als sie mich „einkleidet“.

Im November hat Stritter zusammen mit Trainerin und Ernährungsberaterin Stefanie Hilger ihr EMS-Studio an der Wilhelmshöhe neben der Post in Wildeshausen eröffnet. EMS steht für Elektro-Muskel-Stimulation. „Dahinter verbirgt sich ein hocheffizientes Ganzkörpertraining für Männer und Frauen mit minimalem Zeitaufwand und persönlicher Betreuung“, sagt Stritter.

Muskeln wachsen

Jeder, der mitmacht, sollte mindestens elf Jahre alt sein. Die Trainingsziele werden individuell bestimmt. Das können Muskelaufbau, Verbesserung des Herz-Kreislauf-Systems, Gewichtsreduktion, Straffung des Bindegewebes oder auch Festigung des Beckenbodens sein.

Sport unter Strom Der Einsatz von Strom zum Aufbau von Muskeln ist seit Langem etabliert: Physiotherapeuten bauen auf diese Weise seit mehr als 50 Jahren gezielt einzelne Muskeln auf. In EMS-Studios kommen hingegen Geräte zum Einsatz, die alle Muskeln im Körper stimulieren. Auch Profisportler trainieren mit dieser Methode. Als Erfinder der EMS gilt der Deutsche Karl-Heinz Rippe, der 1986 nach mehreren Herzinfarkten versuchte, seinen Körper wieder in Form zu bekommen. 2002 entwickelte er das erste EMS-Ganzkörpertraining. Für Gesunde ist EMS unbedenklich, wenn es nicht übertrieben wird. Wichtig sind deshalb persönliche Betreuung und ausreichende Erholungsphasen zwischen den Trainingseinheiten. Das Training im Wildeshauser EMS-Studio kostet pro Woche mindestens zwanzig Euro. Wer EMS näher kennenlernen möchte, kann zum Beispiel ein Probetraining vereinbaren oder sich am Tag der offenen Tür am Sonntag, 14. Januar, von 14 bis 17 Uhr im Studio einfinden.

Ich gebe als Ziel im Gesundheitscheck, den jeder vorab durchlaufen muss, Kräftigung der Rückenmuskulatur an. „Das passt gut, denn mit EMS werden auch die sonst nur schwer erreichbaren tieferliegenden Rückenmuskeln aktiviert“, erklärt mir die Physiotherapeutin und Osteopathin.

Ausreichend getrunken habe ich und mit einer Banane auch meinen Kohlenhydratspeicher gefüllt. Anschließend geht es nackt in die schwarze Spezialkleidung. Auf Hose und Oberteil kommt eine Weste, die Stritter zuvor mit warmem Wasser eingesprüht hat. Gurte um Arme, Oberschenkel und Lendengegend vervollständigen die Montur. Daran und an der Weste sind die Elektroden befestigt. Solchermaßen ausgestattet geht es an die „Impulsgewöhnung“. Stritter schließt mich über die Weste mit einem Kabel an eine EMS-Station an und beginnt, Elektrode für Elektrode die Höhe der Impulse an mein Empfinden anzupassen.

„Keine Sorge: Die Organ- und Herzmuskulatur wird von den Impulsen nicht erreicht“, beruhigt mich Hilger, als ich ein stärker werdendes Kribbeln im Körper spüre. Während der Eingewöhnung soll ich mich leicht in die Hocke stellen und die Arme anspannen. Dann starten wir die ersten Halte-übungen. Dabei durchläuft mich der Impuls an allen Stellen immer wieder im Vier-Sekunden-Takt und motiviert mich zum Gegenhalten. Ich gehe in die Hocke, führe mein Knie zum Ellenbogen oder beuge mich stark nach vorne und krümme meinen Rücken, um die Bauchmuskulatur anzuspannen.

Das 20-minütige Training vergeht in Windeseile. Meine Impulswerte werden gespeichert, so dass ich beim nächsten Besuch direkt weitermachen und vielleicht die Werte erhöhen kann.

Maß halten

„Mehr als einmal in der Woche sollte allerdings nicht trainiert werden“, rät Hilger.

Ich bin jedenfalls gespannt auf den Muskelkater in den nächsten Tagen. Für dauerhafte Effekte muss ich mich jedoch gedulden. Die stellen sich in der Regel nach acht bis zwölf Wochen Training ein.

