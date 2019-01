Wildeshausen Vor den Sommerferien war sie noch Anneke. Nun wird sie plötzlich „Frau von der Ecken“ genannt. So geht es zurzeit der 19-jährigen Wildeshauserin Anneke von der Ecken. Sie absolviert seit Sommer am Gymnasium Wildeshausen ihren Freiwilligendienst (FWD, auch Freiwilliges Soziales Jahr genannt). Das Besondere: Noch im letzten Schuljahr hatte sie selbst dort die Schulbank gedrückt. Jetzt ist sie die erste Person überhaupt, die einen FWD am Gymnasium absolviert.

Angebot angenommen

Die 19-Jährige hat im Sommer 2018 die Schule mit dem Abitur abgeschlossen. Ihren FWD leistet sie im Bereich Sport. Ihr Sportverein SC Wildeshausen hatte sie damals angesprochen, ob sie Lust hätte, dort ihren FWD zu machen – das Angebot nahm sie dankend an.

Der ASC (Allgemeiner Sport-Club) Göttingen, über den der Freiwilligendienst läuft, hatte Anneke von der Ecken vorgeschlagen, ihren Freiwilligendienst in Kooperation mit einer Schule zu verrichten. Naheliegend: Die Wildeshauserin blieb am Gymnasium.

„Es ist unterschiedlich, was meine damaligen Mitschüler nach dem Abitur machen“, sagt Anneke. So leisten beispielsweise zwei ihrer ehemaligen Mitschüler ein FSJ in der Realschule Wildeshausen, andere verbringen ein Jahr im Ausland.

Die ehemalige Schülerin verbringt ihren FWD zur Hälfte im Sportverein und zur Hälfte in der Schule. Zu ihren Tätigkeiten in der Schule zählen das Begleiten und Unterstützen des Sport- und des Schwimmunterrichts sowie die Unterstützung des Französischunterrichts. Im Bereich Sport leitet die FWD-lerin die Modern- und Jazz Dance-Tanz-AG. Des Weiteren führt sie den Pausensport, der für die fünften und sechsten Klassen in der Sporthalle angeboten wird.

Lockerer Umgang

Viele Kinder kannten sie schon vorher vom Sport oder aus der KJG (Katholische junge Gemeinde), in der sie ebenfalls tätig ist. Natürlich sei es für die Kinder komisch, Anneke nun im Unterricht mit „Frau von der Ecken“ anzusprechen. Trotzdem stellt sie fest: Das Verhältnis zu den Schülern ist locker.

Eingesetzt wird die 19-Jährige ebenfalls im Bereich Integration. So macht sie wöchentlich Sprachförderunterricht mit Flüchtlingskindern. „Insgesamt gefällt es mir sehr gut am Gymnasium“, sagt sie zufrieden. Vor allem, dass sie viel selbst machen dürfe und eigene Ideen mit in den Unterricht einbringen könne, gefalle ihr besonders. Außerdem findet sie das Arbeiten mit älteren Kindern gut. Bisher hatte sie immer mit jüngeren Kindern zu tun gehabt.

Nach dem Freiwilligendienst könne sie sich vorstellen, auf Lehramt zu studieren – wobei es ihr vor allem auf das Fach Sport ankomme. Dass sie die Lehrer jetzt eher im Lehrerzimmer als vor der Tafel antrifft, ist für die Schülerin eine neue Erfahrung: Mit ihren neuen Kollegen habe sie ein offenes und freundliches Verhältnis. Auf die Frage aber, was sich für sie am meisten geändert hat, seit dem Beginn ihres FWD, antwortete sie: „Ich nehme die Schule nun ganz anders wahr.“