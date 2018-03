Wildeshausen Mit 16 Workshops war die Angebotspalette am Samstag beim neunten Aktionstag „Mädchen in Aktion!“ in Wildeshausen prall gefüllt. 150 Mädchen hatten sich in den Jugendzentren der Kreisjugendpflege zu der neuen Auflage des Aktionstages nur für Mädchen angemeldet. Und, sie hatten die Qual der Wahl, denn zu verlockend waren die angebotenen Aktionen. Nur der Workshop „Mutter für einen Tag“ fand keinen Zuspruch.

Dafür war das Graffiti-Sprühen mit Swantje Neubauer-Kaudlet, Kunst- und Sozialpädagogin im Jugendraum Horst in Ganderkesee, in der Garage des Wildeshauser Jugendzentrums (Jott-Zett) wieder einmal der Renner.

Richtig auf den Sprühkopf zu drücken, niemanden anzusprühen und vor allem immer wieder die Spraydose zu schütteln, um für gleichmäßigen Farbauftrag zu sorgen, waren Grundvoraussetzungen, die die Mädchen als erstes erlernten und auch ausprobierten. Breite und schmale Streifen wurden gesprayt, bis am Ende eigene Motive herauskamen.

Im Jott-Zett-Saal stimmte Ulrike Herrwig die Mädchen für das Improvisationstheater ein. Auf bestimmte zugerufene Begriffe einen passenden Begriff zu finden, war eine Aufgabe. Dazu bestimmte rhythmische Schritte zu unternehmen, eine andere.

Angelika Stelter, Sängerin und Frontfrau der beiden Bands „Honeytruck“ und „Fivemotion“, hatte musikinteressierte Mädchen im Musikraum um sich geschart. Das Motto „Wir machen Musik“ sollte am Ende dafür stehen, dass die jungen Musikerinnen ein bekanntes Stück spielen können.

Aber nicht nur im Jott-Zett waren die Angebote gut besucht. In Hespenbusch stand der Workshop „Mädchen und Ponys“ mit Brigitte Malcharczyk auf dem Plan. In den Räumen der Berufsbildenden Schulen konnten die Mädchen Naturkosmetik herstellen, Wendo, Henna-Tattoos oder Streetdance ausprobieren, Mützen häkeln oder auch Taschen nähen.

Offenes Ballspiel bot Ines-Yvonne Geerken in der Sporthalle der Wallschule an. Heike Agresti zeigte, wie man aus Paletten Regale bauen kann.

Kurzum: Das Angebot war riesig und fast immer ausgebucht. Was dabei herauskam, zeigte am Abend die Präsentation samt Diashow im Jugendzentrum. Danach standen ein gemeinsames Abendessen und die Girls-Disco im Jugendzentrum an. Um 19.30 Uhr ging der neunte Mädchenaktionstag zu Ende.

Video

