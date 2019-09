Wildeshausen Nicht auf dem Marktplatz, sondern auf dem Gelände des Gymnasiums Wildeshausen findet an diesem Freitag, 20. September, die Abschlussveranstaltung hiesiger Schulen anlässlich des Klimaprotestes der „Fridays for Future“-Bewegung statt. „Wir mussten umschwenken, weil wir die Auflagen für eine Kundgebung auf dem Marktplatz nicht erfüllen können“, sagte der Direktor des Gymnasiums, Ralf Schirakowski. Die Veranstaltung sei zwar vorschriftsgemäß angezeigt worden, allerdings habe auch ein Ordnungsdienst mit Namensliste gestellt und bei der Stadtverwaltung eingereicht werden müssen. Das sei von den Schülern nicht zu leisten; denn, so Schirakowski: „Es handelt sich um eine Schülerveranstaltung.“

Die Schülervertretungen des Gymnasiums, der Hauptschule, Realschule und Förderschule hätten mit den jeweiligen Schulleitungen Kontakt aufgenommen und um Unterstützung bei dieser Klimaaktion gebeten. „Das Klima geht uns alle an“, so Schirakowski. Deshalb werde dieser Klimatag von allen Schulen offiziell unterstützt. Gut 2000 Kinder und Jugendliche besuchen die vier Schulen.

Klimaschutz-Aktivist Jens Fröhlke zeigte sich enttäuscht. So könne kaum eine Diskussion zwischen Jugendlichen und älteren Mitbürgern geführt werden. Er und sein Team wollen auf dem Marktplatz demonstrieren.

An den Schulen soll es ein Tag ohne Strom werden. So findet nach Absprache der beteiligten Schulen in den ersten beiden Stunden Unterricht nach Plan statt. Dabei soll nach Möglichkeit auf Licht und moderne Medien, die Strom benötigen, verzichtet werden. In der 3. und 4. Stunde arbeiten jeweils zwei Jahrgänge zusammen. Die Jahrgänge 5 und 6 sprechen in Lerngruppen über die Klimafrage, tauschen Informationen und Standpunkte aus. Die Mädchen und Jungen entwerfen Plakate. Die Jugendlichen der Jahrgänge 7 und 8 sammeln derweil Müll in der Stadt. Die Neunt- und Zehntklässler planen eine Umfrage in Wildeshausen zum Umweltverhalten. Und die Jahrgänge elf und zwölf entwickeln Zukunftsprojektionen über das „Abitur 2050“.

In der fünften und sechsten Unterrichtsstunde – ab 12 Uhr – präsentieren die Schülerinnen und Schüler der vier beteiligten Schulen ihre Ergebnisse auf dem Schulhof des Gymnasiums. „Es ist geplant, dass sich die Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Schüler treffen und austauschen“, so Schirakowski. Öffentliche Reden seien bislang nicht vorgesehen.