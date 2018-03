Wildeshausen Im Alter von 86 Jahren ist am Montag der langjährige Leiter der Volkshochschule (VHS) Wildeshausen, Bernhard Hoyng, verstorben. Der frühere Berufsschullehrer leitete von 1978 bis 2009, also 31 Jahre lang, die VHS mit besonderem Engagement und brachte die Entwicklung der Einrichtung mit großer Weitsicht voran.

Hoyng lernte zunächst Bäcker, machte dann Abitur am Kölner Abendgymnasium und studierte in der Domstadt Wirtschaft und Sozialwissenschaften. Der Diplom-Handelslehrer wechselte im Mai 1966 an die Berufsschule in Wildeshausen. Dort war er bis 1996 Leiter des Berufsfelds I (Wirtschaft und Verwaltung). Die Leitung der VHS übernahm Hoyng im Juni 1978. Als Höhepunkt während seines 31-jährigen Wirkens als VHS-Leiter bezeichnete er einmal im Gespräch mit der NWZ den Einzug in die frühere Zigarrenfabrik im Jahr 1994. Auch der Wechsel 2004 von der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) zum Volkshochschulverband gehört zu den Meilensteinen unter seiner Ägide. Bis zuletzt pflegte Hoyng engen Kontakt zur VHS.

