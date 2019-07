Wildeshausen /Ganderkesee Ein echter Multiinstrumentalist bereichert seit kurzem das Kollegium der Musikschule des Landkreises Oldenburg. Sein Diplom als Musiklehrer hat Anton Antonovych mit Abschluss seines Studiums im Hauptfach Fagott an der Hochschule für Künste in Bremen erhalten. Mit diesem Instrument trifft man ihn auch als konzertierenden Künstler auf der Bühne mit dem „Trio Concertini“ und bei anspruchsvoller klassischer Kammermusik.

Mit diesem Lehrer ist die Kreismusikschule nun auch wieder in der Lage, Unterricht für dieses „schöne, selten gespielte Instrument“ anzubieten. Aber damit erschöpfen sich die Talente des jungen Musikers nicht. Weitere Instrumente, für die er kompetenten Unterricht erteilen kann, sind, ebenfalls selten, die Oboe, weiter Klarinette, Saxofon, Quer- und Blockflöte.

Bei Saxofon und Klarinette liegt zurzeit der Schwerpunkt seiner Unterrichtstätigkeit. Diese Instrumente unterrichtet er in den Kooperationen der Musikschule mit den Bläserklassen im Gymnasium in Ganderkesee und im neuen Schuljahr im Gymnasium in Ahlhorn. Instrumentalunterricht für alle von ihm vertretenen Instrumente erteilt er in Ganderkesee und in Wildeshausen, der Aufbau eines Unterrichtsangebots in Ahlhorn im Anschluss an die Bläserklassen ist geplant.

Info: Geschäftsstelle Musikschule, Telefon 0 44 31/7 08 52 81.