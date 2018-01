Wildeshausen Es sind alles Szenen, die auch im Alltag eines Grundschulkindes passieren können: Ein Mädchen bürstet ihrem Freund die Haare – aber das ziept. Eigentlich wollte der Nachbar dem Jungen nur beibringen, wie man Tennis spielt – und plötzlich fasst er ihm an den Po.

Doch wie soll ein Kind in diesem Alter reagieren? Was soll es machen, um zu zeigen, dass es ihm nicht gefällt? Mit einem Projekt zur sexuellen Gewalt bei Kindern wollen die drei Wildeshauser Grundschulen Wallschule, Holbeinschule und St.-Peter-Schule ihren Schülern Hilfestellungen für den Alltag geben. „Das Thema ist leider aktueller als uns lieb ist“, sagten die beiden Sozialpädagoginnen Susanne Tönjes Mollenhauer und Antje Becker.

Dazu eingeladen hatten die Grundschulen am Dienstag die Theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück, die mit ihrem prämierten Stück „Mein Körper gehört mir“ die Mädchen und Jungen an das Thema heranführte. Mit Erfolg: „Es gab sehr viele enthusiastische Meldungen, jedes Kind hat mitgemacht“, freuten sich die beiden Schauspieler Mareike Zedler und Henning Siedenbiedel.

Überhaupt möglich gemacht wurden die Aufführungen durch die Volksbank Wildeshauser Geest und die Landessparkasse zu Oldenburg. „Finanziell war es überraschend einfach“, freuten sich die beiden Schulsozialarbeiterinnen, die jedes Jahr versuchen, ein Präventionsthema zu organisieren. „Das Thema ist allgegenwärtig, da freuen wir uns, wenn wir helfen können“, sagte Manfred Sander von der Volksbank. „Bei allem, was Kinder stärkt, öffnen wir Schranken“, ergänzte LzO-Filialleiter Nicolas Tabke.

Sie konnten sich am Dienstagvormittag davon überzeugen, wie gut die Aufführung bei den Schülern ankam. Spielerisch wurden die Drittklässler dabei an das Thema der sexuellen Gewalt bei Kindern herangeführt. „Was ist bei euch ein Ja-Gefühl?“, fragten Zedler und Siedenbiedel. Bei den Antworten sprudelte es aus den Kindern nur so heraus: von „Mit meinem Haustier spielen“, über „Fernsehen“ bis hin zu „Abends länger aufbleiben“. Als Nein-Gefühl beschrieben die Drittklässler Streit und Ärger. Danach zeigten die beiden Schauspieler anhand von verschiedenen Szenen, wann man welches der beiden Gefühle hat.

Auch in den kommenden zwei Wochen wird die Theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück in Wildeshausen zu Gast sein. „Der erste Teil war sehr spielerisch, die beiden weiteren gehen dann tiefer in die Thematik ein“, sagten Mareike Zedler und Henning Siedenbiedel.

Und auch die Lehrer der drei Grundschulen wollen das Thema im Sachkundeunterricht aufgreifen. „Es gibt tolles Zusatzmaterial, auf das wir zurückgreifen können“, sagte Antje Becker.