Wildeshausen An die 100 Personen haben sich am Mittwochnachmittag im Rohbau der neuen Mensa des Gymnasiums Wildeshausen versammelt, um das Richtfest zu feiern. Zu essen und trinken gab es selbstverständlich auch etwas, richtig aufgetischt wird aber erst im nächsten Sommer, nachdem der Neubau eingeweiht worden ist und die 1100 Schüler sowie die Lehrer die Mensa mit 120 Plätzen in Beschlag nehmen.

„Es fühlt sich jetzt schon gut an“, meinte Schulleiter Ralf Schirakowski vor Kreistagsabgeordneten, Lehrern, Schülervertretern, Elternvertretern, Landkreis-Mitarbeitern des Gymnasiums, Handwerkern und Nachbarn. Im Neubau mit zwei Etagen wird nicht nur eine Mensa samt Kiosk eingerichtet, sondern es entstehen auch neun Unterrichtsräume, drei Gruppenräume und eine sogenannte Lernlandschaft.

Nach Darstellung von Schirakowski ist das Gymnasium seit seiner Gründung stetig gewachsen, insbesondere in den vergangenen 20 Jahren. Das sei kein Wunder, schließlich gebe es inzwischen auch mehr Einwohner. Er hob die vielfältige Schullandschaft in Wildeshausen hervor und lobte die Kooperation der Bildungshäuser. Er dankte dem Landkreis, der in den vergangenen Jahren viel Geld in seine Gebäude und in die Schulausstattung investiert habe. „Wir haben in fast allen Räumen die Infrastruktur für die Digitalisierung geschaffen“, so der Schuldirektor.

Gleichwohl habe das Gymnasium noch Wünsche und werde sie selbstbewusst vertreten. Damit meinte Schirakowski den „Schulcampus“ in der Mitte zwischen Hauptgebäude, Sporthalle, Musiktrakt und multifunktionaler Mensa.

Zunächst aber verbaut der Landkreis als Schulträger 4,88 Millionen Euro in den Neubau. Der Neubau hat eine Nutzfläche von 1740 Quadratmetern, ist barrierefrei und kann bei Bedarf aufgestockt werden. Landrat Carsten Harings bezeichnete den Bau mit Blick auf das G9-Gymnasium als ein Muss. „Bildung ist eine der wichtigsten Investition in unserer Gesellschaft.“ Der Unterricht müsse unter optimalen Bedingungen stattfinden. „Wenn das Lernumfeld stimmt, lernen die Schüler auch besser“, so der Landrat. Er bezeichnete jeden Euro der 4,88 Millionen als gut angelegtes Geld. Applaus.

Den Richtkranz für den Neubau hätten übrigens gern die Nachbarn gebracht – wie es bei Neubauten Tradition ist. Doch das wurde im Kreishaus zurückgewiesen. Da es nicht bei jedem Schulbau Nachbarn gebe, verfüge die Kreisverwaltung über einen eigenen Richtkranz. Der wurde schließlich mit einem Kran aufs Dach gezogen, wo ein Handwerker den Richtspruch formulierte.