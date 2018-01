Wildeshausen Die Vorfreude auf den geplanten Erweiterungsbau am Gymnasium Wildeshausen steigt. Ein Bauschild neben dem Musiktrakt zeigt seit kurzem die Außenansicht des zweigeschossigen Gebäudes, das – wie Schulleiter Ralf Schirakowski schon im vergangenen Jahr schwärmte – die bestehende Gebäudeanordnung vervollständigt und „einen zentralen Innenhof als zukünftigen Schülercampus ermöglicht“.

Nötig geworden war die Erweiterung, die die Lücke zwischen Sporthalle und Musiktrakt schließt, aus zwei Gründen: Zum einen steigt die Schülerzahl des Gymnasiums – nicht zuletzt durch die Wiedereinführung des Abiturs nach 13 Jahren – weiter an. Liegt die Zahl derzeit bei rund 1050, wird zum Schuljahr 2020/2021 ein Anstieg auf rund 1300 prognostiziert. Zum anderen fehlt der Platz für eine angemessene Mensa. Die bisherige Mensa im Erdgeschoss des Altbaus hat eher Kioskcharakter, bietet zu wenig Sitzplätze und kann aus brandschutzrechtlichen und hygienischen Gründen auch nicht vergrößert werden.

Deutlich erweitert um eine eigene Küche und 150 Sitzplätze wird sie deshalb Platz im Erdgeschoss des Neubaus finden. Der bietet zudem Raum für acht Unterrichtsräume à 65 Quadratmeter (qm) und sechs Gruppenräume à 50 qm. Insgesamt beträgt die Nutzfläche im Erdgeschoss 872 qm und im etwas eingerückten Obergeschoss 763 qm.

Die geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro übernimmt der Landkreis als Schulträger. Mit dem Bau begonnen werden soll im Frühjahr.

Das Gebäude, das über einen zentralen Fahrstuhl sowie eine Einzelraumlüftung verfügen wird, gleicht sich bei den Fassaden an die umgebenden Altgebäude an. Eingeplant sind demgemäß auch kleine Farbfelder in den Putzflächen.

Sehr angetan von der geplanten Erweiterung zeigt sich der Schulelternrat. „Wir Eltern wurden ebenso wie Schüler und Lehrer frühzeitig in die Planungen miteinbezogen und konnten viele Anregungen einbringen“, freut sich Schulelternratsvorsitzende Imke Stöver-Wulf. Gerade die neue Mensa biete viel mehr Möglichkeiten. Künftig könne dort nicht nur selbst gekocht werden, sondern auch die Atmosphäre sei weitaus gemütlicher.

Auch bei den dringend nötigen Unterrichts- und Gruppenräumen habe man darauf geachtet, helle, große Einheiten möglichst ohne störende Pfeiler zu schaffen. „Toll ist auch, dass es Platz für kleine Lerninseln gibt, so dass die Schüler nicht mehr einfach nur auf dem Flur sitzen müssen“, freut sich Stöver-Wulf, die zudem die schnelle Umsetzung der Planungen lobt.