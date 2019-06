Wildeshausen Die 78 Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums Wildeshausen heben ab. Dieser Spruch hätte angesichts des Mottos gepasst: „Abiversum – Jetzt greifen wir nach den Sternen“ hieß es am Freitagnachmittag im Forum der Schule, als die Jugendlichen verabschiedet wurden.

Nicht nur wehmütige, sondern auch kritische Töne wurden während der Reden angeschlagen: So sprach sich Landrat Carsten Harings gegen Extremismus aus – und bat deshalb: „Bleiben Sie neugierig, kritisch und respektvoll.“ Zudem rief er zu stehenden Ovationen für die Schüler auf. Auf den Klimawandel gingen die Schüler Leonie Moormann und Jan Erik Strupat ein: „Über Fridays for Future lässt sich streiten, aber Greta Thunberg, die 16-jährige schwedische Klimaaktivistin, gibt unserer Generation ein Gesicht und eine Stimme.“ Einen Dank sowohl an den Schulträger – den Landkreis – als auch an Eltern und Lehrer richtete Schulleiter Ralf Schirakowski. Ebenso lobten die Tutorinnen Lea Kaminiarz, Tanja Krönke und Tasja Werner die „Bodencrew.“

Musikalische Unterhaltung boten der „Popchor“, die Abi-band sowie am Klavier der Abiturient Ramin Shahidi.

Auszeichnungen gab es für Christopher Hoyer für besonderes Engagement; Julia Niehaus, Jan Lukas Heise und Luca Ziemann für hervorragende Leistungen im Fach Chemie; Elmira Heidenreich und Michel Seyffart für hervorragende Leistungen im Fach Mathematik; Michel Seyffart, Thuy-My Mai, Tobias Löwe und Marvin Axel Meyer für hervorragende Leistungen im Fach Physik.

Die Jahrgangsbesten sind Klara Wittwer (Note 1,1), Elmira Heidenreich (1,3) und Luca Ziemann (1,3).