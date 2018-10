Oldenburg

Afd-Landesparteitag In Weser-Ems-Halle AfD-Gegner planen Proteste gegen Parteitag in Oldenburg

Die Landes-AfD will am 27. und 28. Oktober in der Weser-Ems-Halle tagen. Gegner kritisieren die städtische Weser-Ems-Halle für die Genehmigung des Treffens. Derweil formiert sich bereits der Protest.