Wildeshausen Es regnet goldenes Lametta, als die rund 60 Absolventinnen und Absolventen der Hauptschule Wildeshausen die Pforte in ein neues Leben aufstoßen. Als alle für das obligatorische Abschlussbild zusammenkommen, findet die Entlassungsfeier am Freitagvormittag ein prunkvolles Ende. Passend zu dem von den Schülern erwählten Motto „Gold und Glamour“ bekommen die jeweils zwei 9. und 10. Klassen ihre Zeugnisse in der in goldenen Farben dekorierten Schulaula überreicht – begleitet vom Applaus der Lehrer, Verwandten, Mitschüler und Freunde.

„Das Wissen, das ihr in eurer Schullaufbahn vermittelt bekommen habt, ist ein wahrer Goldschatz“, griff Lehrerin Andrea Theis das Abschlussmotto auf und gab den Absolventen noch mit: „Passt aber auf, dass ihr euch jetzt nicht zurücklehnt. Das war erst ein kleiner Teil eures Weges.“ Besonders freue sie sich, dass viele der Schüler bereits einen Ausbildungsvertrag unterschrieben hätten. Auch der stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Däubler bediente sich eines Wortspieles. „Mit eurem Motto träumt ihr von den Sternen. Diese Sterne können auch zum Greifen nah sein. Wildeshausen bietet viele Möglichkeiten, eure Ziele zu erreichen“, warb er für einen Verbleib in der Stadt.

Bei den Feierlichkeiten durfte das entsprechende Rahmenprogramm nicht fehlen. Viel Applaus erntete der 5. Jahrgang mit seiner Tanzinterpretation des Liedes „Strong like a Lion“ von Mark Forster. Eine goldene Stimme stellten Nicole Zerr und Natalia Petrova aus der 10. Klasse unter Beweis. Mit ihren Gesangseinlagen beeindruckten sie das Publikum. Das Duo hatte sich mit „Read all about it“ und „Say you won’t let go“ zwei zum Anlass passende Titel ausgesucht. Der Bluestitel „Cocaine“ der AG-Schulband „Augen auf, ich komme!“ zeigte auf künstlerische Art die Schattenseiten des vermeintlichen Ruhmes auf.

Für ihre besonderen Leistungen wurden drei Schülerinnen und ein Schüler geehrt. Die vier Absolventen haben den Erweiterten Realschulabschluss erreicht – dieser berechtigt zum Eintritt in die gymnasiale Oberstufe Sekundarstufe II. Motivierende Worte gab es zudem von Schülersprecher Leon Wanderer, der die Freundschaft hervorhob, und Elternvertreter Christian Wilmer. Danach durfte im goldenen Lametta-Regen gefeiert werden.