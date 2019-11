Wildeshausen Eigentlich weiß Milena Racheva schon, was sie werden will: Beim Betriebs-Informationstag an der Hauptschule Wildeshausen hat sie sich über die Ausbildungswege zur Büro- und Industriekauffrau informiert. „Ich wollte den Tag nutzen, um mehrere Betriebe kennenzulernen“, erzählte die 16-Jährige. Auch eine Pflegeeinrichtung habe sie sich angeschaut. „Das war aber nicht so richtig was für mich.“

Am Dienstag konnten Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klasse mit 20 Unternehmen aus Wildeshausen und Umgebung über ihre beruflichen Perspektiven sprechen. Die Organisation übernahm Konrektor Dr. Andreas Everinghoff. Für ihn ist der Info-Tag ein Erfolgsrezept: Zahlreiche Ausbildungs- und Praktikumsplätze konnten in den letzten Jahren vermittelt werden. Auf der Suche nach Auszubildenden würden sich einige Firmen auch direkt an die Schule wenden, betonte er.

Besonders groß war in diesem Jahr das Interesse der teilnehmenden Unternehmen: Mit 20 Firmen habe man nun die Grenze von dem erreicht, was organisatorisch möglich sei, zieht der Konrektor Bilanz. „So können wir uns als Ausbildungsbetrieb bekannt machen und auch Lehrlinge gewinnen, die man sonst vielleicht nicht erreicht hätte“, begründete Thomas Ratermann von Schulz Logistik die Teilnahme des Unternehmens.

Die eigenen Auszubildenden schickte die Firma Weycor zum Informationstag. Issa Fakhro, Industriemechaniker im zweiten Lehrjahr, war früher selbst Schüler an der Hauptschule Wildeshausen. Die Firma habe ihn schon vor der Berufsorientierung interessiert, erzählte er. Der Informationstag habe ihm bei seiner Entscheidung geholfen. Am Dienstag sprach er darüber, worauf es bei der Bewerbung ankommt: Welche Fähigkeiten sind gefragt? Wie wichtig sind meine Noten? Auch Fehltage und das Sozialverhalten würden eine große Rolle spielen, betonte er. Eine der vielleicht wichtigsten Fragen für die Schüler wurde ebenfalls geklärt: Was verdient man in der Lehre?

Besonders gut kam bei den Jugendlichen der Lkw-Fahrsimulator an, den Hannes Engl von der Firma Brüning GmbH im Gepäck hatte. „Davon sind sie immer schwer wegzukriegen“, meinte er. Mit den Schülern sprach Engl über verschiedene Berufe in der Logistikbranche.