Wildeshausen Wer im norddeutschen Raum den Namen Paula hört, denkt vermutlich an Paula Modersohn-Becker (1876-1907), der genialen Malerin aus Worpswede. Im Wildeshauser DRK-Mehrgenerationenhaus ist das anders: Wenn dort Kinder den Namen Paula rufen, ist Paula Esperanca gemeint. Die 37-Jährige ist jeweils donnerstags in dem Treffpunkt an der Bahnhofstraße zu finden und sitzt seelenruhig an ihrer Nähmaschine, während ringsherum das Leben tobt.

Esperanca ist eher zufällig ins DRK-Haus gekommen: „Ich habe nach einem Praktikum gefragt“, erzählt sie. Und: „Ich möchte gerne helfen!“ Im Mehrgenerationenhaus stehen die Türen für alle offen, und Einrichtungsleiterin Sandra Scholz fädelte gleich eine Mitarbeit ein. Nun bietet Esperanca jeweils donnerstags unter dem vom Landkreis initiierten Projekt „Bunte Vielfalt“ eine Hilfe zur Selbsthilfe an. Sie näht Taschen oder zeigt Interessierten, wie diese einen Reißverschluss einnähen oder Hosen kürzen können. „Wir freuen uns, dass wir sie haben“, sagt Scholz. Sie spricht von einem gelungenen Beispiel für Integration.

Esperanca stammt aus Cabinda, eine Provinz und Exklave im Norden von Angola. Die 37-Jährige flüchtete 2005 aus ihrer Heimat, weil ihre Eltern politisch aktiv waren und auch sie Repressalien fürchten muste. Zwei Jahre lebte Esperanca zunächst in Braunschweig, wo sie auch ihren Partner Makenda kennengelernt hat, der ebenfalls aus dem afrikanischen Staat stammt. Über Osnabrück kam das Paar nach Wildeshausen. Die drei Töchter Dulce (10 Jahre), Flora (8) und Joia (2) sind in der Kreisstadt geboren und fühlen sich hier ebenfalls sehr wohl.

Kinder sind die große Liebe von Paula Esperanca. „Am liebsten möchte ich in der Kinderbetreuung tätig sein“, erzählt sie. Der Weg zu einem Ausbildungsplatz ist aber nicht leicht. Es fehlten Beglaubigungen für die Geburtsurkunde und den Schulabschluss. Der sei mit dem Abitur in Deutschland vergleichbar. Sobald das Zeugnis geprüft worden sei, will sie einen Integrationskursus bei der Volkshochschule besuchen und sich weiter fortbilden.

Bis dahin engagiert sich die Mutter von drei Töchtern im DRK-Haus. Scholz ermunterte die einstige Angolanerin, Taschen für ein „plastikfreies Wildeshausen“ zu nähen und beantragte entsprechende Projektmittel beim Landkreis, um Material erwerben zu können. Mittlerweile hängen etliche Taschen mit bunten Motiven an einer Kleiderstange im großen Raum des Mehrgenerationenhauses. Jeden Donnerstag von 9 bis 11 Uhr bietet Esperanca zudem Hilfe für alle an, die nicht genau wissen, wie man beispielsweise einen Reißverschluss einnäht. Dazu stehen insgesamt vier Nähmaschinen zur Verfügung, erklärt Scholz.

Die Arbeit bereitet Esperanca viel Freude. „Ich mache das gern“, sagt sie, während ihr an diesem Donnerstag eine Gruppe von Ferienpass-Kindern über die Schultern guckt. Auch zwei ihrer eigenen Kinder werden diesmal betreut. „Das passt doch wunderbar“, freut sich auch Günther Kunze vom Mehrgenerationenhaus. Und wenn der Name Paula fällt, denken alle sofort an die Künstlerin an der Nähmaschine.