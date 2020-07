Integrierte Gesamtschule: Zwei Absolventen besonders gewürdigt

Wildeshausen Die Gut Spascher Sand Privatschule gGmbH hat die neun Schülerinnen und Schüler des 13. Jahrganges der Integrierten Gesamtschule (IGS) offiziell verabschiedet. Wie bereits zuvor bei der Verabschiedung der Zehntklässler, wurden die Feierlichkeiten durch die Corona-Beschränkungen in einem deutlich gemütlicheren Rahmen als die Jahre zuvor in der Aula auf dem Gutsgelände abgehalten.

Im Beisein der Eltern überreichten die Oberstufenkoordinatoren Stefanie Schulz-Pedersen und Kai Bohnhagen den Absolventen ihre Abiturzeugnisse, nachdem ihnen zuvor die Geschäfts- und Schulleitung gratuliert hatte.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Abiturientinnen und Abiturienten in diesem Schuljahr, die es trotz massiver Unsicherheiten durch die Pandemie zu tollen Leistungen geschafft haben“, sagte Schulleiterin Christiane Meyerjürgens. Trotz der ungewöhnlichen Umstände hätten die Schülerinnen und Schüler in den Prüfungen mit hervorragenden Ergebnissen überzeugt. So sei beispielsweise in den mündlichen Prüfungen zweimal die Höchstpunktzahl vergeben worden.

Schülerinnen und Schüler mit beispielhaften Leistungen würdigte Schulleiterin Meyerjürgens besonders. So wurde Lisa Neumann für ihre hervorragenden Leistungen als Schulsprecherin der IGS und für ihr überdurchschnittliches soziales Engagement geehrt. Julian Lebich erhielt eine Ehrung für seine herausragenden schulischen Leistungen. Er legte sein Abitur mit der Gesamtnote 1,3 ab.

Einige der Absolventinnen und Absolventen blicken auf 16 Jahre Spasche zurück, besuchten sie die Bildungseinrichtung bereits seit dem Kindergarten. „Wir danken den Eltern für das uns entgegengebrachte Vertrauen und sind sehr stolz, unsere Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zum Erwachsenen begleitet haben zu dürfen“, bedankte sich Geschäftsführer Henning Emler von Maydell.

Vorerst bis zum Jahr 2023 wird es in Spasche keine Oberstufe und damit kein Abitur mehr geben.