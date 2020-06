„jott-Zett“: Wieder ohne Anmeldung ins Jugendzentrum

Wildeshausen Unter starken Einschränkungen wird das Wildeshauser Jugendzentrum „Jott-Zett“ voraussichtlich eine Sommerferienbetreuung anbieten können. Die niedersächsische Verordnung sehe derzeit vor, dass maximal zehn Personen pro Gruppe einschließlich der Aufsichtspersonen gleichzeitig anwesend sein dürfen, teilt die Stadt Wildeshausen mit. Aus diesem Grund sei gegenwärtig davon auszugehen, dass maximal neun Kinder betreut werden können. Die Ferienbetreuungsplätze werden im Losverfahren an die Eltern, die nachweislich wegen Berufstätigkeit auf einen Betreuungsplatz angewiesen sind, vergeben. Die Eltern erhalten hierüber telefonisch Nachricht.

Seit dieser Woche hat das Jugendzentrum seine Türen für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren mit eingeschränkten Öffnungszeiten wieder geöffnet. Unter Einhaltung der gängigen Hygiene- und Abstandsregeln können Kinder und Jugendliche von dienstags bis freitags in der Zeit von 15.30 bis 19 Uhr ohne Anmeldung in das Jugendzentrum kommen. Dabei darf die Gruppengröße von zehn Personen inklusive Betreuer nicht überschritten werden. Am Eingang werden die Daten der Besucher erfasst. Eine Einverständniserklärung für die Erfassung der personenbezogenen Daten liegt für Kinder unter 16 Jahren bereit, diese muss von den Eltern unterschrieben werden. Es muss beim Betreten der Einrichtung ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

