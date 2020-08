„Kunst für Kids“ bei der VHS

Wildeshausen Im September startet ein weiterer Durchlauf des Projektes „Künste öffnen Welten“ an der Volkshochschule (VHS) Wildeshausen. Das Besondere daran ist, dass es für die Teilnehmer kostenlos ist. Das Projekt mit dem Titel „KuKi – Kunst für Kids“ richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis 13 Jahren und zielt darauf ab, das Interesse an kultureller Bildung zu wecken und zu fördern.

Folgende Kurse mit jeweils neun Terminen finden nachmittags in den Räumlichkeiten der Kunstschule, Wittekindstraße 9 in Wildeshausen, statt: • „Malen, Zeichnen, Plastisches Gestalten“ (Beginn: Freitag, 25. September, 16 bis 17.30 Uhr) • „Holzwerkstatt“ (Beginn: Freitag, 25. September, 16 bis 17.30 Uhr)

Darüber hinaus ist beiden Seminaren ein Schnupperkursus vorgeschaltet, der am Freitag, 18. September, von 16 bis 17.30 Uhr in der Volkshochschule stattfindet. Anmeldungen bei der VHS unter info@vhs-wildeshausen.de.