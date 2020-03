Aktionstag Der Jugendpflegen Im Landkreis: „Jungs“ stellen Rekord auf

Wildeshausen /Landkreis Einen Teilnehmerrekord haben Kreisjugendpfleger Dirk Emmerich und die Mitarbeiter aus den zehn Jugendpflegen im Landkreis Oldenburg zur siebten Neuauflage beim „Jungs-Aktionstag“ für den Landkreis Oldenburg verzeichnet. 119 Anmeldungen gingen im Vorjahr ein. „Diesmal hatten wir tatsächlich 162 Jungs im Alter von zehn bis 14 Jahren, die sich zu unserem Aktionstag angemeldet haben“, freute sich Emmerich.

Allerdings brachte das die Jugendpfleger auch ein Stück weit an ihre Kapazitätsgrenzen. „Wir haben uns zusammengesetzt und schließlich mit dem Programm auch jeweils den Wunschworkshop der einzelnen Teilnehmer ermöglichen können.“ Damit waren die 16 Workshop-Angebote vollends ausgereizt. Das betraf auch die vier neuen Mitmachaktionen, darunter der Bau einer Raspberry PI Retro-Konsole, den Sascha Grotelüschen aus Sage anbot. Ein Mini-PC machte es möglich, am TV-Schirm einige Spiele zum Laufen zu bringen. Alle Spielen waren auf Retrobasis in Anlehnung an „Pacman“ und Co.

Gut beraten waren die Teilnehmer des Kursus „Chemie-Experimente“, die Augen zu schützen. Hier wurde mit Schwarzpulver und anderen Chemikalien hantiert. Dabei ergaben sich verschiedene Reaktionen wie grelle Lichtblitze. Ebenfalls neu im Angebot war der Workshop Linoldruck-Kalender. Mit wenigen Mitteln konnten die Jungen schöne Kalender erstellen. Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt. Erstmals mit einem Workshop dabei war zudem die Naju (Naturschutzjugend) unter der Leitung von Tamino Büttner. Hier ging es unter anderem um die Anfertigung von Nistkästen und andere naturnahe Themen. Weitere Angebote waren Fußball, Selbstverteidigung, Klettern, ein „Green Screen“-Foto-Workshop und der Band-Workshop. Beliebt war wieder der Raketenbau. Mit relativ einfachen Mitteln konnten „echte“, fliegende Raketen entworfen, bemalt und später auch in den Himmel geschickt werden. Technik im Allgemeinen, das Löten, elektrischer Strom und seine Wirkungen im Speziellen waren weitere Kurse. Gebaut wurde auch ein Elektrowürfel als Zufallsgenerator.

Abwechslung und mehr versprach auch wieder der Feder-Fußball samt Bundestrainer in der Halle der Hunteschule. Aber auch Fußball-Training und Tipps mit Werder-Trainern fehlten nicht.

Zum Ende war der Grill im Jugendzentrum Wildeshausen fürs gemeinsame Abendessen angeheizt. Anschließend gab es in der großen Runde die Präsentation der Workshops. Dazu waren auch die Eltern eingeladen, um sich ein Bild von dem Jungs-Tag machen zu können. Ein Tag voller Action, Abenteuer und Spaß – am Ende stand die Begeisterung in den Gesichtern geschrieben.