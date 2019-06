Wildeshausen /Landkreis Das Hauptgebäude der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Wildeshausen ist in die Jahre gekommen: Die Bausubstanz im sogenannten Trakt A direkt an der Feldstraße stammt im Wesentlichen von 1962, angebaut wurde 1968 und zuletzt 1984. Die Sanierung ist lange geplant – aber sie wird deutlich teurer als zunächst erwartet: Statt der 2014 kalkulierten 4,2 Millionen Euro wären nun rund 6,3 Millionen Euro nötig – 2,1 Millionen Euro mehr.

Über mögliche Einsparpotenziale beriet am Dienstag der Schul- und Kulturausschuss des Kreistages. Die Kreisverwaltung hatte mehrere Vorschläge unterbreitet, die aber nur teilweise auf Zustimmung stießen. Vor allem der angeratene Verzicht auf einen zweiten Fahrstuhl wurde einhellig abgelehnt. Bislang gibt es im Trakt A einen Aufzug, mit dem die Aula im dritten Stock im Prinzip zwar barrierefrei erreicht werden kann. Er liegt aber weitab vom künftigen Haupteingang und kommt im Obergeschoss in einem Unterrichtsraum an – nicht gerade ideal für einen modernen Schulbau.

„Fahrstuhl kein Luxus“

„Wir sollten Fakten schaffen, die uns die nächsten 25 Jahre lächeln lassen“, sagte Christoph Pauli, Mitglied im Ausschuss und als BBS-Lehrer mit den Gegebenheiten an der Feldstraße bestens vertraut. Ein zweiter Fahrstuhl sei „kein Luxusobjekt, er erfüllt eine wichtige Funktion.“ Eine gut erreichbare BBS-Aula könne künftig auch für außerschulische Veranstaltungen, etwa im Kulturbereich, von Interesse sein.

Pauli forderte auch, am Austausch des Verblend-Mauerwerks festzuhalten, mit dem eine bessere Dämmung erreicht werden sollte. „Je mehr Dämmung, desto besser“, sagte der Lehrer, „jedes Grad nach oben macht den Unterricht schwieriger.“ Nach Ansicht der Verwaltung wird ein besseres Raumklima indes durch die geplanten dezentralen Lüftungsanlagen in allen Räumen erreicht, deshalb sei der Verblender-Austausch verzichtbar.

Lüftung steigert Kosten

Die Lüftungsgeräte, die 2014 noch nicht Standard in der Schulbauplanung waren, sind einer der Gründe für die enorme Kostensteigerung gegenüber dem Sanierungskonzept von vor fünf Jahren. Hinzu komme die Baupreisentwicklung mit einer Steigerung von fast 17 Prozent, erläuterte die Verwaltung, außerdem seien 2014 die Baunebenkosten nicht mit berechnet worden.

Nun soll also gespart werden. Aber nicht am zweiten Fahrstuhl, den nahm der Ausschuss wieder aus der Streichliste heraus – obwohl dafür das Haupttreppenhaus komplett abgerissen und neu gebaut werden müsste.

Verblender nicht neu

Verzichten will die Kreispolitik jedoch auf einen vollständigen Verblenderaustausch. Und das auf dem östlichen Anbau am Trakt A vorgesehene Flachdach, für das es vor allem optische Gründe gab, soll ebenfalls entfallen. Was damit an Einsparungen erreicht werden kann, will die Verwaltung nun schnell berechnen, um dem Kreisausschuss am kommenden Montag neue Zahlen vorlegen zu können.

Wegen der Kostenentwicklung, die sich wiederum auf die Ausschreibung der Gewerke auswirkt, kann die Sanierung von Trakt A auf keinen Fall mehr – wie zunächst geplant – in diesen Sommerferien beginnen. Angestrebt wird der Baustart nun in den Herbstferien.