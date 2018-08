Wildeshausen /Landkreis Sechs Schulen im Landkreis Oldenburg ordnen insgesamt 141 Stunden schulformübergreifend an andere Schulen ab. So der – noch nicht endgültige Stand – vom Beginn dieser Woche. Hinzu kommen noch Abordnungen aus dem Landkreis Ammerland und der Stadt Oldenburg an Schulen im Landkreis. Dies teilte die Niedersächsische Landesschulbehörde auf Nachfrage der NWZ mit.

„Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei noch nicht um die abschließenden Zahlen handelt, da noch nicht alle Abordnungen in unserem System vermerkt sind“, betont Bianca Schöneich, Pressesprecherin der Behörde. Dies betreffe vor allem die genaue Zahl der Lehrkräfte.

Aus dem Ammerland

Halbwegs gesichert ist derweil die Gesamtstundenzahl und welche Schule an welche Schule abordnet.

Zu den abordnenden Schulen gehört beispielsweise die Grundschule Wardenburg, die die Ganderkeseer Förderschule am Habbrügger Weg mit insgesamt 14 Stunden unterstützt. Die Kooperation mit der Grundschule Wardenburg und der „Inselklasse“ bestehe schon seit längerer Zeit, so Rainer Müller, Schulleiter im Habbrügger Weg.

Auch die Grundschule Dürerstraße bekommt Unterstützung – aus Oldenburg und Rastede. Sowohl das Neue Gymnasium Oldenburg als auch die KGS Rastede ordnen an die Schule von Schulleiter Frank von der Aa ab.

Abordnung nach Oldenburg

Die weiteren Abordnungen betreffen Schulen aus anderen Gemeinden des Landkreises. Die Peter-Ustinov-Oberschule in Hude unterstützt die Hauptschule Wildeshausen mit 25,5 Stunden, die Grundschule Neerstedt unterstützt die Förderschule Neerstedt mit zwei Stunden.

Auf insgesamt 49 Stunden bringen es die Abordnungen des Gymnasiums Wildeshausen – vor einem Jahr waren es rund 80 Stunden. Die Lehrkräfte des Gymnasiums sind auch an der Grundschule Holbeinschule, an der Hauptschule und an der Realschule in Wildeshausen tätig. Hinzu kommen Abordnungen an die IGS Flötenteich in der Stadt Oldenburg und an die Benedict-Schule in Visbek.

Keine Abordnung nötig

Das Dietrich-Bonhoefffer-Gymnasium in Ahlhorn unterstützt die Alhorner Graf-von-Zeppelin Oberschule mit zwölf Stunden, die IGS Everkamp in Wardenburg ordnet mit einem Kontingent von 15 Stunden an die Waldschule in Hatten ab.

Hilfe von außerhalb des Landkreises Oldenburg bekommt neben der Grundschule Dürerstraße in Ganderkesee auch die Waldschule in Hatten. Hier wird das Kollegium von Lehrkräften des Alten und des Neuen Gymnasiums Oldenburg unterstützt.

Manche Schulen, so wie die Grundschule Heide, sind in diesem Schuljahr derweil nicht mehr auf Abordnungen angewiesen. „Wir konnten zwei neue Kollegen einstellen“, freut sich Schulleiterin Ursula Dunker. „Da hatten wir wirklich großes Glück“, freut sie sich, denn Unterstützung von anderen Schulen braucht sie jetzt nicht mehr. Die Zahl der männlichen Lehrkräfte in Heide wächst auf drei von insgesamt 15 Lehrkräften.

Viele neue Gesichter

Aber nicht nur in Heide konnte man sich über Neueinstellungen freuen. Zum Schuljahresbeginn wurden im Landkreis Oldenburg insgesamt 31 Stellen neu besetzt, teilt die Landesschulbehörde mit. Die weiteren Neueinstellungen gab es an den Oberschulen in Harpstedt, Ahlhorn, Ganderkesee und Bookholzberg sowie an den Grundschulen Huntlosen, Dürerstraße, Lange Straße, Habbrügge und St. Peter (Wildeshausen). Neue Gesichter im Kollegium gibt es zudem an der Realschule Wildeshausen, der Hauptschule Wildeshausen, am Gymnasium Ganderkesee, der IGS Wardenburg und den Förderschulen an der Vielstedter Straße (Hude) und am Habbrügger Weg.

Hinzu kommen zehn genehmigte Vertretungsverträge an den Förderschulen Vielstedter Straße, Habbrügger Weg und Hunteschule (Wildeshausen), an den Grundschulen St. Peter, Sandkrug und der Katholischen Grundschule Hude, an den Oberschulen Ganderkesee und der Graf-von-Zeppelin-Schule (Ahlhorn) sowie an der Hauptschule Wildeshausen.