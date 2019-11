Wildeshausen /Landkreis Im Zuge des Digitalpaktes des Bundes übernimmt der Landkreis Oldenburg die technische Betreuung, Beratung und Fortbildung für alle Schulen in seiner Trägerschaft. Den kreisangehörigen Kommunen hat der Landkreis ebenfalls dieses Angebot unterbreitet. Davon haben bislang die Stadt Wildeshausen sowie die Gemeinden Großenkneten und Dötlingen Gebrauch gemacht, hieß es jüngst im Kreisschulausschuss. Gestartet werden soll 2021, wenn das neue Kreismedienzentrum in den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Wildeshausen eröffnet wird.

Nach Darstellung der Kreisverwaltung erfolgte in den kreiseigenen Schulen (Gymnasien, BBS, Förderschulen, IGS) in den vergangenen Jahren ein kontinuierlicher Ausbau der IT-Ausstattung. Die Betreuung der Geräte und Netzwerke erfolge jedoch nach wie vor zu einem erheblichen Anteil durch Lehrer in den Schulen. Daneben leiste ein externer Dienstleister die notwendige fachliche Unterstützung.

Ausnahme bilde das Gymnasium Ganderkesee, wo seit Jahren erfolgreich die vollständige Betreuung des pädagogischen Netzes und der darin befindlichen Geräte über eine durch Lehrkräfte unterstützte Schülergruppe geleistet werde.

Die „historisch gewachsene IT-Betreuung“ stößt nach Ansicht der Kreisverwaltung an ihre Grenzen und hat Nachteile, wenn Lehrkräfte ausfallen, die Schule wechseln oder in Ruhestand gehen. Die Förderrichtlinien des Digitalpaktes ließen zudem eine deutliche Steigerung der Komplexität erwarten – unter anderem durch W-Lan-Netzwerke und mehr zu betreuende Endgeräte. Die Kreisverwaltung ist daher der Ansicht, dass die bisherige IT-Betreuung nicht ausreichen wird, die gewünschte und erforderliche Stabilität der Netzwerke zu sichern.

Um die Betreuung der Schulen zu gewährleisten, will der Landkreis im Kreismedienzentrum mit drei IT-Fachleuten starten – wohl wissend, dass im Laufe der Jahre wahrscheinlich weiteres Fachpersonal erforderlich sein wird. Trotzdem ist die Kreisverwaltung überzeugt, dass die Schulen auch weiter auf Lehrer mit IT-Kenntnissen angewiesen sein werden. Ihr Zeitaufwand dafür soll aber angesichts des Lehrermangels zurückgefahren werden.

Wie berichtet, erhält der Landkreis Oldenburg aus dem Digitalpakt des Bundes in den nächsten vier Jahren rund drei Millionen Euro für die Schulen in seiner Trägerschaft. Die Summe errechnet sich aus dem Pauschalbetrag von 30 000 Euro je Schule sowie einer Pauschale je Schüler. Weitere vier Millionen Euro erhalten die kreisangehörigen Gemeinden für die Schulen in ihrer Trägerschaft.