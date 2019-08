Wildeshausen /Landkreis Der Landkreis Oldenburg wird das erste Mal an der Europäischen Mobilitätswoche teilnehmen, die vom 16. bis 22. September stattfindet. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Ziel ist es, auf die Chancen einer nachhaltigen Mobilität aufmerksam zu machen und anhand konkreter Projekte und Aktionen zu zeigen, wie nachhaltige Mobilität in der Praxis aussehen und funktionieren kann.

Schulen, Schulklassen und Gruppen von Schülern sind eingeladen, sich unter dem Motto „Gemeinsam mehr bewegen“ mit einer innovativen, witzigen Aktion zu beteiligen. Das kann sportlich, künstlerisch, wissenschaftlich oder auch quer gedacht sein.

Die Aktion könnte – muss aber nicht – im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September stattfinden. Alle Beiträge, die bis zum 25. Oktober eingereicht werden, nehmen an einer Verlosung teil und haben die Chance, Preise in Höhe von 300 Euro, 200 Euro und 100 Euro zu gewinnen.

Die Sportlerin des Jahres 2013 und 2017 für den Landkreis Oldenburg, Shaline Pipa, wirbt als begeisterte Fahrradfahrerin dafür, sich zu beteiligen, denn gemeinsam Dinge in Bewegung zu setzen, mache einfach Spaß. Das Tennis-Nachwuchstalent fuhr früher selbst bei Wind und Wetter mit dem Rad zur Schule, ob in Ahlhorn oder in Hannover. „Ich bin gespannt auf die Ideen und Aktionen, die auf die Beine gestellt werden und wünsche allen Teilnehmenden eine Menge Spaß“, so Pipa.

Wie könnte eine mobile Zukunft vor Ort aussehen oder der Schulweg ohne sogenannte „Eltern-Taxis“ sicher zurückgelegt werden? Was verbirgt sich hinter dem Slogan „Parks und Plätze statt Parkplätze“ oder wie ließen sich Wartezeiten an Haltestellen netter vertreiben? Auf solche und auch ganz andere Fragen können in diesem Rahmen Antworten gegeben werden. Alles ist möglich – Hauptsache es bewegt nachhaltig was.

Wer Unterstützung in der Ideenfindung, organisatorischen oder finanziellen Umsetzung benötigt, Anregungen oder Fragen hat, kann sich an die zuständige Projektmanagerin beim Landkreis Oldenburg, Rebecca Remke, unter Telefon 0 44 31/8 55 91 oder per E-Mail rebecca.remke@oldenburg-kreis.de wenden. Weitere Informationen gibt es außerdem unter wir-fuer-gutes-klima.de.

Durchgeführt wird die Aktion im Rahmen des Projektes „Mach mit beim Klimaschutz“, das durch die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt und Naturschutz gefördert wird.