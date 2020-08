Giftige Herkulesstaude: Riesen-Bärenklau im Landkreis Oldenburg auf dem Vormarsch

Wildeshausen /Landkreis Der Riesen-Bärenklau, oder auch Herkulesstaude, ist im Landkreis Oldenburg auf dem Vormarsch und aktuell in voller Blüte. Diese circa zwei bis drei Meter hohe Pflanze blüht in weißen großen Dolden und kommt ursprünglich aus dem Kaukasus. Sie ist aufgrund ihrer Größe und der Bildung von Dominanzbeständen in der Lage, die heimischen Pflanzen und Tiere erheblich zu beeinträchtigen. Darüber hinaus können die in allen Pflanzenteilen enthaltenen Furocumarine bei Menschen und Tieren, insbesondere in Verbindung mit UV-Strahlen, zu Verbrennungen der Haut führen.

Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Oldenburg bekämpft unter anderem in Schutzgebieten und an Fließgewässern Bestände der Herkulesstaude, um die starke Ausbreitung einzudämmen.

Um die richtigen Maßnahmen ausarbeiten und entsprechend planen zu können, ist es notwendig, die verschiedenen Standorte zu kennen. Es zeigt sich jedoch jährlich, dass sich die Herkulesstaude an verschiedenen Stellen neu ansiedelt. Der Landkreis Oldenburg bittet daher um Hinweise, wo derzeit Vorkommen der Herkulesstaude gesichtet werden. Für weitere Informationen zur Meldung stehen Torsten Kröger (Telefon 04431/85361) und Mandy Wolfrath (Telefon 04431/85362) von der Unteren Naturschutzbehörde zur Verfügung.