Wildeshausen /Landkreis Ab dem 1. März 2020 gilt für alle, die in Kita, Hort, der Kindertagespflege, Schulen oder anderen Ausbildungseinrichtungen betreut werden, eine Masern-Impfpflicht. Das hat der Deutsche Bundestag beschlossen. Wie die Umsetzung des Gesetzes in den Einrichtungen in Wildeshausen und in den Gemeinden umgesetzt werden soll, sei aber noch völlig offen, sagt Jürgen Ohlhoff, Leiter des Sozialdezernats im Kreishaus.

„Noch haben wir nicht alle Vorgaben aus Berlin“, erklärte Ohlhoff am Donnerstag im Kreishaus. Offenbar setze der Gesetzgeber auf „individuelle Lösungen“. Eine der vielen ungeklärten Fragen: Wie sollen sich künftig die Leiterinnen eines Kindergartens verhalten, wenn Eltern ihre ungeimpften Kinder bringen? Sollen die Einrichtungen die Betreuung verweigern? Und was ist mit Einrichtungen wie Jugendzentren? Definierte Abläufe für die Überprüfung gibt es bislang noch nicht, monierte Ohlhoff, der vor seinem Amtsantritt als Sozialdezernent das Kreisgesundheitsamt geleitet hat.

Bislang konnten Kita-Träger selbst bestimmen, ob es in den eigenen Einrichtungen eine Impfpflicht gibt. Im benachbarten Ganderkesee beispielsweise müssen Eltern bei der Erstaufnahme in einer Gemeinde-Kita schon jetzt den Nachweis erbringen, dass Impfungen oder eine ärztliche Beratung über den Impfschutz des Kindes erfolgt sind. Bleibt dieser aus, muss das Gesundheitsamt benachrichtigt werden.

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums müssen Eltern, die ihre in Gemeinschaftseinrichtungen betreuten Kinder nicht impfen lassen, künftig mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 2500 Euro rechnen. Die Geldbuße kann auch gegen die Leitungen von Kindertagesstätten verhängt werden, die nicht geimpfte Kinder zulassen. Ein Bußgeld kommt auch in Betracht gegen nicht geimpftes Personal in den Einrichtungen. Nichtgeimpfte Kinder können vom Besuch des Kindergartens ausgeschlossen werden.

Um die Prävention zu stärken, sollen künftig alle Ärzte – ausgenommen Zahnärzte – Schutzimpfungen durchführen dürfen. Außerdem soll der öffentliche Gesundheitsdienst wieder verstärkt freiwillige Reihenimpfungen in Schulen durchführen, heißt es im Berliner Ministerium.

Ohlhoff kündigte an, dass das Kreisgesundheitsamt im kommenden Jahr verstärkt Aufklärungsarbeit leisten werde. Eltern wie Erzieher sollten stärker für das Thema sensibilisieren werden. Nach seinen Angaben liegt die Masern-Impfquote der Kinder im Landkreis bei 76 Prozent. Der Bundesgesetzgeber strebe eine Quote von 95 Prozent an, damit die Gemeinschaft effektiv geschützt sei.