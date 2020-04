Notbetreuung: Kitas bleiben weiter geschlossen

Wildeshausen /Landkreis Klarheit in Sachen Kinderbetreuung: Dafür möchte der Landkreis Oldenburg sorgen. Kreisverwaltung und die kreisangehörigen Kommunen haben daher entschieden, den bisherigen Weg abgestimmter Vorgehensweisen mit einer gemeinsamen Regelung zum Umgang mit der Notbetreuung weiter zu gehen.

Familien verunsichert

Die Bewältigung der Corona-Krise erfordere in allen Bereichen eine enge Zusammenarbeit zwischen der Landesregierung und den Kommunen – auch im Bereich der frühkindlichen Bildung, heißt es. Zuletzt hatte das Land mit seiner Verordnung vom 17. April zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus die Notbetreuung in Kindertagesstätten ausgeweitet und mit Pressemitteilungen „Erwartungen, aber auch Verunsicherungen ausgelöst, leider vor allem bei den Familien“.

Der Landkreis Oldenburg betont daher ausdrücklich: „Es muss ein schmerzlicher Hinweis gegeben werden, der den bisherigen Mitteilungen nicht so deutlich zu entnehmen war: Die Kindertagesstätten und die Kindertagespflege sind weiterhin – zunächst bis zum 6. Mai geschlossen und es gibt keinen Rechtsanspruch auf eine Notbetreuung“, stellt Kreissprecher Oliver Galeotti heraus.

Im Vordergrund stehe, das Infektionsgeschehen zu verlangsamen. Die dadurch bestehenden Belastungen in den Familien sind vom Land berücksichtigt worden. Eine Öffnung der Einrichtungen war aber nicht möglich.

Gleichzeitig soll gewährleistet werden, dass dringend notwendige Tätigkeiten aus den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und Daseinsvorsorge tatsächlich erledigt werden können und auch soziale Härten vermieden werden. Hierzu ist eine Notbetreuung eingerichtet, die jedoch nur im Ausnahmefall und unter enger Auslegung bestimmter Kriterien in Anspruch genommen werden kann. Das Land gibt für die Notbetreuung vor, dass sie auf das zwingend notwendige und epidemiologisch verantwortbare Maß zu begrenzen ist, und teilt auch mit, dass ein Rechtsanspruch auf die Notbetreuung nicht besteht.

Es werde davon ausgegangen, dass eine Notbetreuungsgruppe nicht mit mehr als fünf Kindern belegt wird. Dadurch stehen in Kindergartengruppen nicht ganz 20 Prozent der Plätze zur Verfügung – im gesamten Landkreis etwa 800 Plätze.

Für die Krippenbetreuung sind es wegen der geringeren Gruppengrößen mit bis zu 340 Plätzen etwa 30 Prozent der Plätze. Hinzu kommen bis zu 300 Plätze in Kindertagespflege.

„Wir haben dadurch einen gewissen Spielraum im Landkreis – sehen aber gleichzeitig mit Sorge, wie groß die Anzahl der Anfragen dann doch ist. Auch müssen wir gemeinsam Rücksicht auf diejenigen Fachkräfte der Einrichtungen nehmen, die selbst einer Risikogruppe angehören“, so Galeotti. Daher appellieren Landkreis und kreisangehörige Kommunen gemeinsam an die Arbeitgeber, sämtliche Varianten der Arbeitsplatzgestaltung auszuschöpfen, und an die Eltern, vor Inanspruchnahme der Notbetreuung sämtliche anderen Möglichkeiten der Betreuung zu nutzen. Auch auf die Regelungen zur Entschädigung bei Verdienstausfall im Infektionsschutzgesetz wird in diesem Zusammenhang hingewiesen.

Jugendamt berät

Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, müssen die Träger eine Gewichtung vornehmen. Den Rahmen setzt die Verordnung des Landes. Die Kriterien hierfür sind unter den Kommunen im Landkreis Oldenburg und dem Kreisjugendamt abgestimmt. Dabei spielen auch Überlegungen zum Wohl der Kinder eine große Rolle. Es sei allen bewusst, dass die Situation auch Hilfebedarfe auslösen kann. Eltern können dann auf jeden Fall das Jugendamt im Landkreis unter Telefon 0 44 31/8 52 57 ansprechen, um nach Unterstützung zu suchen. Notbetreuung kann eine Lösung wegen besonderer sozialer Härte sein.

Mehr aktuelle Infos unter www.bit.ly/betreuung-landkreis