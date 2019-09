Wildeshausen /Landkreis Der Bedarf an psychologischer Beratung im Landkreis Oldenburg wächst. Das hat der Leiter der Psychologischen Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Wildeshausen, Andreas Höhn, am Dienstag deutlich gemacht. Anlass ist das 40-jährige Bestehen der Einrichtung in der Kreisstadt, die zur gleichnamigen Beratungsstelle in Delmenhorst gehört und vom Landkreis Oldenburg sowie der Stadt Delmenhorst getragen wird.

Durchschnittlich bearbeiten die vier Psychologinnen und Psychologen sowie eine Sekretärin 320 Fälle pro Jahr. Manche Fälle kämen mit zwei Gesprächen aus, andere dauerten Jahre. Der durchschnitte Fall erstrecke sich über ein Jahr mit zehn Beratungsgesprächen.

„Es kommen immer mehr Jugendliche zu uns, die sich zum Beispiel über einen Hinweis der Schulsozialarbeit bei uns melden“, erklärte Höhn. Ein Grund könne Mobbing in der Schule sein, das durch die Sozialen Medien verstärkt auftrete. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre erhalten neben der Beratung auch therapeutische Unterstützung.

Aber auch Väter und Mütter, die heute beide im Beruf stünden und dadurch als Eltern noch mehr gefordert seien, suchten Rat in der Beratungsstelle. Sie helfe Eltern in Erziehungsfragen oder auch bei Trennung und Scheidung.

Aber auch Lehrer und Erzieher fragten an, wenn sie zum Beispiel ein auffälliges Kinder in der Klasse hätten. „Es ist heute selbstverständlicher geworden, sich Hilfe zu holen“, meinte die Psychologin Helga Eisele.

Die Psychologische Beratungsstelle ist ein niederschwelliges Angebot. Die Grundprinzipien fußen auf drei Säulen: Vertraulichkeit (gesetzliche Schweigepflicht), Kostenfreiheit (gesetzlicher Pflichtauftrag) und Freiwilligkeit. Martin Ahlrichs, Leiter des Kreisjugendamtes, bezeichnete die Beratungsstelle als wichtigen Baustein der allgemeinen psychologischen Versorgung im Landkreis. Beratung gebe es auch im Jugendamt des Landkreises, aber nicht in dieser Form. Im Laufe der Jahre sei die Vernetzung zwischen den verschiedenen Beratungs- und Therapieeinrichtungen sowie Arbeitskreisen enger geworden.

„Wir nehmen die Aufgabe sehr ernst“, sagte Delmenhorsts Bürgermeister Axel Jahnz. Er lobte, wie sein Amtskollege Landrat Carsten Harings, die jahrzehntelange unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Oldenburg und der Stadt Delmenhorst. So würden beratungssuchende Bürger aus Ganderkesee schon immer aufgrund der Nähe die Beratungsstelle in Delmenhorst aufsuchen statt in Wildeshausen.• Die Psychologische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Wildeshausen sitzt im Beratungszentrum am Mühlendamm 1, Telefon 0 44 31/9 20 47

• Die Psychologische Beratungsstelle in Delmenhorst ist in der Bismarckstraße 26 zu finden, Telefon 0 42 21/1 41 41.