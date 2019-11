Wildeshausen /Landkreis „Irgendwann ist mal Schluss“, sagt Carsten Kahnert. Damit meint der Vorsitzende des Kreiselternrates die zunehmende finanzielle Belastung für Eltern, wenn es um die Schulausbildung ihrer Kinder geht. „Die Kosten sind in den letzten Jahren immer weiter gestiegen und werden im Zuge der Digitalisierung weiter steigen“, meint der Wardenburger. Als Beispiel nennt er den Mietkauf eines Tablets. Das Problem: Nicht jede Familie könne sich das leisten, obwohl allen Kindern gleiche Bedingungen für den Lernerfolg zur Verfügung gestellt werden sollten. Deshalb fordert der Kreiselternrat mehr Bildungsgerechtigkeit. Der Landkreis Oldenburg soll die Fahrtkosten aller Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II übernehmen. „Es geht dabei nicht nur um die Gymnasiasten, sondern auch um die Berufsschüler“, erklärt Kahnert. Die Schulpflicht betrage zwölf Jahre, kostenlos fahren könnten die Kinder und Jugendlichen aber nur bis zur zehnten Klasse.

Für Sek. II keine Pflicht

Das Niedersächsische Schulgesetz verpflichtet die Träger der Schülerbeförderung zur Übernahme der Kosten für die Beförderung zwischen Wohnort und Schule bis zum Ende der Sekundarstufe I. Für die Sek. II besteht eine solche gesetzliche Verpflichtung nicht, so die Kreisverwaltung. Regional betrachtet zahle bislang nur der Landkreis Cloppenburg freiwillig die Kosten für die Schülerbeförderung in der Sek. II.

Der Landkreis Oldenburg unterstützt seit 1989 die Schüler der Sek. II, die Schulen in Trägerschaft des Landkreises besuchen, durch teilweise Übernahme der ÖPNV-Beförderungskosten. Der Eigenanteil zum nächstgelegenen Gymnasium beträgt zurzeit 37,20 Euro im Monat. Für das Schuljahr 2019/2020 entstehen Kosten von 566 819 Euro€. Davon beträgt der Eigenanteil der Schüler 334 950 € Euro. Somit betrage der Aufwand 231 869 Euro € für das laufende Schuljahr.

Soweit eine grundsätzliche Einbeziehung der Sek. II in die kostenlose Schülerbeförderung erfolgen soll, muss laut Kreisverwaltung davon ausgegangen werden, dass auch für diese Schülergruppe über eine Festlegung einer Entfernungsgrenze in der Satzung über die Schülerbeförderung eine Regelung zur Inanspruchnahme getroffen werden muss. Unter Berücksichtigung der heutigen Schülerzahlen in den Oberstufen und der Annahme, dass ein Teil der Schüler die Mindestentfernung nicht überschreitet, schätzt die Kreisverwaltung die Beförderungskosten auf 631 500 €Euro pro Schuljahr und damit Mehrkosten von rund 400 000 Euro.

Schülerticket diskutiert

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass im Zuge der Koalitionsverhandlungen der aktuellen Landesregierung sowohl die Einführung eines kostengünstigen, landesweiten Schülertickets (365-Euro€-Ticket) als auch die kostenlose Schülerbeförderung für die Sek. II vereinbart und in der Koalitionsvereinbarung verankert wurde.

Ein Einstieg in ein niedersachsenweites Schülerticket könne nach dem Vorbild eines Semestertickets für Studierende eine deutlich vergünstigte Nutzung der Nahverkehrsverbindungen im Schienenverkehr sein, so die Kreisverwaltung.

• Die öffentliche Sitzung des Schul- und Kulturausschusses beginnt am Dienstag, 5. November, um 17 Uhr im Kreishaus Wildeshausen.