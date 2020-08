Lehrgang: Qigong und „Body-Fit“

Wildeshausen Drei neue Kurse starten bei der Volkshochschule (VHS) Wildeshausen im September: • Fit mit der VHS: Für alle, die etwas für ihre Fitness tun möchten, bietet die VHS ab Montag, 7. September, einen Kurs „Body-Fit“ an. Dabei werden unter Leitung von Magdalena Perhun Ausdauer und Beweglichkeit trainiert. Der Kurs beginnt um 20.10 Uhr im neuen Bewegungsraum der „VHS am Bahnhof“, Bahnhofstraße 24. • Qigong-Kurse: Zwei neue Qigong-Kurse bietet die VHS ab Freitag, 11. September, 10.30 Uhr, und Mittwoch, 23. September, 20.15 Uhr, unter der Leitung von Ruth Tilger in den Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße an. Die Dozentin vermittelt Übungen aus dem Qigong „Acht Brokate“, mit Bewegungs- und Körperhaltungsübungen, Atem-, Konzentrations- sowie Meditationsübungen.

Anmeldungen bei der VHS unter Telefon 0 44 31/7 16 22.