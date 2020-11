Lehrgang gibt Tipps zu Beratung

Wildeshausen Erstmals bietet die Volkshochschule (VHS) Wildeshausen in Kooperation mit der Dach Akademie Oldenburg die Ausbildung zum NLP-Practitioner an. Sie findet in der Zeit vom 15. Januar bis 25. September 2021 an neun Wochenende statt, umfasst circa 174 Unterrichtsstunden und schließt mit einem Zertifikat des DVNLP (Deutscher Verband für NLP) ab. NLP (Neuro-Linguistisches Programmieren) befasst sich mit dem menschlichen Verhalten und dessen Hintergründen. Es wird oft im pädagogischen Bereich, in der Beratung und im Coaching eingesetzt.

Für alle, die sich zunächst unverbindlich über den Lehrgang informieren möchten, findet am Donnerstag, 12. November, um 18.30 Uhr eine kostenfreie Informationsveranstaltung unter Leitung des NLP-Lehrtrainers Uwe van der Ploeg statt. Die Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0 44 31/7 16 22 entgegen.

