Wildeshausen Jarvis (12) hat ein Abenteuerbuch gelesen, Mitschülerin Zohre (15) ein Werk in deutscher und englischer Sprache und Joana (12) schmökert gern in Tierbüchern. Die drei Jugendlichen gehören zu einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Hauptschule Wildeshausen, die im ersten Schulhalbjahr an dem Projekt „Books – die Buchentdecker“ der Freiwilligenagentur „Misch mit“ teilgenommen haben. Unterstützt werden sie dabei von den Lehrern, aber auch von vier ehrenamtlichen Paten.

Vor gut eineinhalb Jahren hat „Misch mit“ das Projekt angeschoben. „Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Büchern zu erleichtern und nachhaltig Lesespaß zu wecken“, erläutert Thorben Kienert von der Freiwilligenagentur. Gefördert würden nicht nur die leseschwachen Schülerinnen und Schüler, sondern auch jene, die generell schon Bücher lesen und beispielsweise an Lesewettbewerben teilnehmen möchten. Kienert hofft, alle Schüler, die an dem Projekt „Books" teilgenommen haben, später in einem „Bücherclub“ zusammenzubringen.

Umgesetzt wird das Projekt mit Hilfe ehrenamtlicher Paten. Die Kinder konnten sich ihre Bücher in der Schulbibliothek ausleihen. Gemeinsam mit den Paten werde mindestens einmal pro Woche rund 30 Minuten lang gelesen, erklären die Lehrerinnen Rebecca Krenke und Nadine Nuxoll. Eine Lesedauer von 45 Minuten habe sich nicht bewährt. Eine kleine Diskussion über das Gelesene solle die Identifikation mit dem Thema erhöhen.

Zum Projekt gehören aber auch Aktionen – wie Besuche in der örtlichen Bücherei oder der Kinderbuchmesse (KIBUM) in Oldenburg. Die Paten erhalten einen Ratgeber der „Akademie für Leseförderung“ (Alf) in Hannover. Darüber hinaus werden sowohl die Lehrkräfte als auch ein ehrenamtlicher Lehrcoach die Freiwilligen kompetent begleiten, sagt Kienert zu. Bereits im April gebe es ein Fortbildungsangebot mit Tipps, um die Lust am Lesen zu wecken und zu fördern.

Motivierend seien aber auch Präsente. Aus den Händen von Peter Gebhardt von der Gilde-Buchhandlung erhielten die Schülerinnen und Schüler sowie die Paten am Mittwoch jeweils einen Buchgutschein im Wert von 10 Euro. Lob fürs Lesen gab es auch von Hauptschul-Rektorin Dorit Hielscher.