Wildeshausen Sieben Seniorenbegleiterinnen und -begleiter haben im Juni den Qualifizierungskursus der Volkshochschule Wildeshausen abgeschlossen. „Aber es gibt für sie keine Möglichkeit, direkt loszulegen“, bedauert Programmbereichsleiter Manfred Huisinga. Es gebe in Wildeshausen keine Anlaufstelle, die die Seniorenbegleiter vermittel. Das soll sich ändern: Zehn Frauen und Männer, darunter Huisinga und Regina Nagel, trafen sich am Mittwoch in der VHS am Bahnhof, um über weitere Schritte zu beraten.

Die Initiative sei von Regina Nagel, seit Juni Seniorenbegleiterin, ausgegangen. Die Idee: Ein Senioren-Netzwerk, – „einen Verein, oder wie man es nennen möchte“, so Huisinga – wird gegründet, das Vereine, Organisationen, Seniorenbegleiter und Senioren miteinander vernetzt. Vielleicht gehe das Netzwerk auch in einer anderen Organisation auf, so Huisinga. Es sei beispielsweise sinnvoll, mit Pflegediensten in Kontakt zu stehen: Tätigkeiten, die deren Mitarbeiter nicht leisten könnten, sollten mit dem Netzwerk kommuniziert werden, so dass die Seniorenbegleiter aktiv werden können.

„Wir wollen andere Organisationen nicht ersetzen“, sagte Huisinga, der offen zugab, neidvoll nach Dötlingen zu blicken: In der Gemeinde ist der Verein „Wi helpt di“ aktiv, der sich für die älteren Mitbürger einsetzt. Zwar gebe es in Wildeshausen „Andockstellen“, beispielsweise das DRK-Mehrgenerationenhaus. Nagel und Huisinga sind sich aber auch sicher, dass das MGH eine zusätzliche Senioren-Netzwerkarbeit nicht leisten könne.

Die Gründung eines Netzwerkes solle man sich nicht zu leicht vorstellen in Wildeshausen, mahnte ein Zuhörer, gebe es in der Stadt doch von mehreren Vereinen und Verbänden Angebote für Senioren. „Wer kauft ein, wer macht die Botengänge? Es gibt noch genug zu tun“, hielt eine Besucherin dagegen.

„Wi helpt di“ bekommt Unterstützung durch eine Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung. So soll es auch in Wildeshausen laufen: Die Stadt habe ihre Unterstützung zugesagt, erzählte Nagel, die zugleich darauf pochte: „Die Stadt darf sich nicht hinter dem Landkreis verstecken.“ Der Pflegestützpunkt des Landkreises sowie die Seniorenvertretung hätten nämlich ebenfalls Unterstützung signalisiert. Eine Zuhörerin wies darauf hin, dass Geld bei einem möglichen Verein eine Rolle spielt – so wie bei „Wi helpt di“. „Wir können nicht mit einem Minus arbeiten.“

Huisinga wirkte dennoch leicht optimistisch: „Vielleicht ist das heute Nachmittag die Geburtsstunde von etwas, das sich in die Breite trägt.“