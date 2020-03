Corona-Virus: Schulen in der Partnerstadt geschlossen

Wildeshausen /Neustadt Im Landkreis Oldenburg war bis Dienstagabend lediglich eine Person, ein 54-jähriger Mann aus der Gemeinde Wardenburg, von der Covid-19-Erkrankung betroffen. Deutlich schwerer hat es die Wildeshauser Partnerkommune Neustadt (Dosse) in Brandenburg erwischt. Nach einem Coronavirus-Verdacht befinden sich nach aktuellen Schätzungen bis zu 2250 Menschen in häuslicher Quarantäne. Das teilte der Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit. Amtsdirektor Dieter Fuchs hatte zunächst sogar von 4000 bis 5000 Menschen in häuslicher Quarantäne gesprochen.

Der ehrenamtliche Bürgermeister der Kleinstadt, Karl Tedsen, sprach auf NWZ-Anfrage von einer „reinen Vorsichtsmaßnahme“. Die Testergebnisse von zahlreichen Personen stünden noch aus. Er warne daher vor Panikmache.

Der 73-jährige Tedsen ist in Wildeshausen noch gut bekannt. In den 1980er- und 90er-Jahren war er CDU-Fraktionschef im Stadtrat. Nach dem Mauerfall baute er gemeinsam mit anderen, darunter Unternehmer Rolf Hüffermann, die Städtepartnerschaft zu Neustadt/Dosse auf. Tedsen zog 2002 ins Brandenburgische und führte mit seiner zweiten Ehefrau Gisela zunächst eine „Wochenend-Ehe“. Seit seiner Pensionierung im März 2006 lebt der frühere Polizist offiziell in Neustadt. Im Mai wurde er für eine fünfjährige Amtszeit zum Bürgermeister gewählt.

Wegen Coronaverdachts bleiben die Prinz-von-Homburg-Schule in Neustadt, der Hort sowie die Reitinternate vorsorglich bis einschließlich 17. März geschlossen. Dann endet die mögliche Inkubationszeit. Betroffen von der Quarantäne sind Schüler, Lehrer, Mitarbeiter und Angehörige. An der Schule lernen Schüler aus dem gesamten Bundesgebiet. Sie kooperiert mit dem Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt und ist besonders beliebt, weil Reitsport im Unterricht angeboten wird.

Insgesamt 19 Personen, darunter Lehrer der inklusiven Gesamtschule und Mitarbeiter des Gestüts, hatten am 2. März bei einer Beratung Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Berlinerin. Daraufhin ordnete das Gesundheitsamt zunächst die häusliche Isolation für unmittelbare Kontaktpersonen an. Ergebnisse der Tests auf das Coronavirus lägen bislang noch nicht vor. Auch hätte keiner der Beratungsteilnehmer bisher Symptome einer Covid-19-Erkrankung, wie der Landkreis weiter mitteilte.

Rund 30 Mitarbeiter der Hüffermann Transportsysteme GmbH in Neustadt (Dosse) müssen derzeit zu Hause bleiben und fehlen in der Produktion. Auch die Amtsverwaltung bleibt bis voraussichtlich zum 17. März geschlossen.