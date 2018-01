Wildeshausen Neues lernen, dabei Spaß haben und gleichzeitig etwas Gutes tun: Das gelang jetzt Schülerinnen und Schülern des Beruflichen Gymnasiums Wirtschaft der BBS Wildeshausen im Zusammenhang mit einer gelungenen Aktion zugunsten der NWZ-Weihnachtsaktion.

Die Klassen 11a und 12 verkauften Waffeln und Popcorn an die Besucher des Weihnachtsmarktes in Wildeshausen – und übergaben jetzt den Erlös von 650 Euro als Spende für den guten Zweck.

Unterstützt von ihren Lehrern Tobias Schulten und Matthias Schütte waren sie an das Projekt von Anfang an systematisch herangegangen. Von den ersten Planungsideen über den Materialeinkauf bis hin zur praktischen Umsetzung des Vorhabens an einem weihnachtlichen Verkaufsstand verfolgten sie ein selbst entwickeltes Konzept. Die dabei gewonnenen Erfahrungen sollen auch in den weiteren Unterricht eingebracht werden.

Gut bewährt hat sich bei der Aktion eine schuleigene Popcorn-Maschine, die auf diese Weise für einige Tage aus ihrem Dornröschenschlaf geholt wurde.

Mit dem selbstlosen Einsatz unterstützten die Schülerinnen und Schüler das Ziel der diesjährigen NWZ-Weihnachtsaktion, die Familien mit behinderten Kindern unterstützt. Die Spenden sollen dem Verein „Kiola“ helfen, ein Heim für behinderte Kinder und Jugendliche zu errichten, die normalerweise in ihren Familien leben.

In dem in Oldenburg geplanten Heim wird es zwölf Plätze geben, die Kindern aus dem gesamten Oldenburger Land zur Verfügung stehen. Sie können dort gewissermaßen „Urlaub von der Familie“ machen, während gleichzeitig die Eltern und Geschwister die Möglichkeit haben, mal etwas für sich zu tun. So können sie die Zeit nutzen, um selbst neue Kraft für die schwere Pflegeaufgabe zu schöpfen.

Betrieben wird das Heim, dessen Bau noch in diesem Jahr beginnen soll, vom Diakonischen Werk. Mit dem Spendenaufkommen der NWZ-Weihnachtsaktion wird es eine wesentliche Unterstützung geben: Der aktuelle Spendenstand beträgt mehr als 250 000 Euro.