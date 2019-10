Neun ausgezeichnete „Umweltschulen“ im Landkreis

An der Universität Osnabrück wurden Anfang Oktober die „Umweltschulen in Europa – Internationale Nachhaltigkeitsschulen“ aus der Region Weser-Ems ausgezeichnet. Insgesamt 90 Schulen aus dieser Region erhielten die Auszeichnung „Umweltschule“, davon allein 17 aus dem Landkreis, der Stadt Oldenburg und dem Ammerland. Landesweit nehmen 340 Schulen an diesem Projekt teil.

Im Landkreis Oldenburg können sich die Letheschule (Förderzentrum Lernen) in Wardenburg-Oberlethe seit 2001, Grundschule Achternmeer (seit 1999), die Grundschule Neerstedt (seit 2007), die Grundschule Schierbrok (seit 1999), die Grundschule Huntlosen (seit 2013), die Grundschule Hohenfelde in Wardenburg-Westerburg (seit 2007), die Wallschule in Wildeshausen (seit 2006), die Grundschule Harpstedt (seit 2017) und das Graf-Anton-Günther-Gymnasium in Oldenburg (seit 2011) Umweltschule nennen.