Wildeshausen In der fast zweistündigen Schulausschusssitzung im Wildeshauser Rathaus am Mittwochabend ist es bisweilen mal wieder turbulent hergegangen. Das fing schon damit an, als Manfred Rebensburg (Grüne) beantragte, die Punkte sieben bis neun von der Tagesordnung zu nehmen. Sein Grund: Die Stadt sollte erst die Entscheidung des Landkreises abwarten, ob er bereit ist, die Hunteschule abzugeben.

Bei Punkt sieben ging es um den Vorschlag der Kirchengemeinde Sankt Peter zum Bau einer Grundschule, bei Punkt acht um den Erhalt des Förderschulstandortes Wildeshausen und bei Punkt neun um ein Schadstoffkataster vor einer möglichen Übernahme der Huntschule. Das Thema Schadstoffkataster wurde abgesetzt und soll erst wieder auf die Tagesordnung, wenn die Stadt die Hunteschule zurückkaufen kann.

Die Schülerzahlen an den Grundschulen Wallschule: 1. Klasse: 76 Kinder (vierzügig), 2. Klasse: 102 (fünfzügig), 3. Klasse: 112 (fünfzügig), 4. Klasse: 88 (vierzügig) Holbeinschule: Klasse 1: 49 Kinder, Klasse 2: 48 (die Jahrgänge 1 und 2 werden in einer Eingangsstufe unterrichtet), Klasse 3: 49 (dreizügig), Klasse 4: 43 (zweizügig) Sankt-Peter-Schule: Klasse 1: 29 Kinder (zweizügig), Klasse 2: 47 (zweizügig), Klasse 3: 60 (dreizügig), Klasse 4: 45 (zweizügig) Erstklässler insgesamt: aktuell: 154 Kinder; Prognose für 2019: 182; für 2020: 180; für 2021: 163; für 2022: 191; für 2023: 192

Nachdem Bernhard Kramer als Kirchenprovisor von Sankt Peter seine Idee, wegen der Raumprobleme für die Stadt auf einem kirchlichen Grundstück eine Grundschule zu bauen, dargelegt hatte, wies Kämmerer Thomas Eilers auf vergaberechtliche Probleme hin. Es sei nicht erlaubt, vorab mit einem potenziell beteiligten Investor zu sprechen. Bürgermeister Jens Kuraschinski sprach davon, dass die Stadt wettbewerbsneutral agieren müsse. Ansonsten könne sie regresspflichtig werden. Der Bürgermeister kündigte auch an, sein Veto einzulegen, sollte der Ausschuss die Verwaltung beauftragen, Gespräche mit der Kirchengemeinde zu führen. Eilers wies zudem auf die geltende Beschlusslage hin, nach der sich die Stadt um den Rückkauf der Hunteschule bemüht. Danach wurde der CDW-Antrag vom Ausschuss zurückgewiesen.

Dagegen fand der nächste Antrag der CDU eine knappe Mehrheit. „Wir müssen den Fuß vom Gas der Inklusion nehmen. Der Elternwille entscheidet und die Förderschulen werden gut angenommen“, erläuterte Günter Lübke den CDU-Antrag. Wildeshausen als Kreisstadt solle langfristig Förderschulstandort bleiben – auch dann, wenn die bis 2027 verlängerte Förderschule Lernen abgeschafft wird. Fünf Ausschussmitglieder stimmten dafür, dass die Stadt ihr Interesse für eine Förderschule beim Landkreis bekundet, vier dagegen, zwei enthielten sich.

Hans Ufferfilge (Stadtverwaltung) hatte zuvor gewarnt, dass es in dieser Phase, in der der Landkreis noch nicht über die Rückgabe der Hunteschule entschieden hat, nicht klug sei, solch ein Interesse zu bekunden. Und Hartmut Frerichs (SPD): „Wir wissen doch gar nicht, was nach der nächsten Landtagswahl passiert.“ Marko Bahr (FDP) meinte, dass sich die Stadt mit diesem Antrag beim Landkreis lächerlich mache.

Stephan Rollié will wie Lübke ein Umdenken in Sachen Förderschule beobachtet haben und sprach sich dafür aus, dass Wildeshausen dauerhaft Förderschulstandort bleiben soll. Hermann Hitz (UWG) meinte gar, dass die Förderschule ein gutes Inklusionsmodell sei. Inklusion in der Regelschule sei ebenso ein reines Sparmodell wie das G8-Gymnasium. „Beides wurde vor die Wand gefahren.“

Bei all der Diskussion forderte Lehrervertreter Harald Küster dazu auf, den Grundschulen endlich Antworten darauf zu geben, was sie an Räumen erhalten. „Besonders die Holbeinschule wartet darauf“, so Küster. Bekanntlich bekommt die Holbeinschule dadurch, dass die Wallschule auf vier Züge begrenzt wurde, in den nächsten Jahren mehr Grundschüler.

Dass die Stadt weiter auf die Karte Hunteschule setzt, wurde noch einmal dadurch untermauert, dass der Antrag von Karl Schulze Temming-Hanhoff (parteilos) abgelehnt wurde. Weil die Förderschule Lernen noch bis 2027 bestehen bleibt, hatte er beantragt, den Ratsbeschluss zur Übernahme der Hunteschule aufzuheben und eine neue Grundschule zu bauen.