Wildeshausen Eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin bei der Diakonie Himmelsthür Wildeshausen hat Bintang Dinanti Yanda im August begonnen. Dort hatte die 25-Jährige aus Indonesien zuvor bereits ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolviert.

„Dabei habe ich viel mit Menschen gearbeitet und wollte gern in der Diakonie Himmelsthür bleiben“, erklärt Yanda ihre Motivation für die Ausbildung in der Wildeshauser Einrichtung. „Besonders gerne singe ich mit den Bewohnern, reiche Essen an oder helfe beim Anziehen“, sagt die 25-Jährige. Auch die Zusammenarbeit mit den Kollegen klappe gut. „Ich sorge gern für andere.“

Trotz unterschiedlicher Schichten gefiele es Yanda im Wohnbereich am besten. „Der Schichtdienst ist kein Problem für mich.“ Am liebsten arbeite sie im Frühdienst.

Von Kollegen lernen

Derzeit werde sie langsam an die Tätigkeiten als Heilerziehungspflegerin herangeführt und lerne die Arbeitsabläufe in dem Bereich der Behindertenhilfe. Yanda lerne viel von den Kollegen, im Laufe der sozialpädagogisch und pflegerisch geprägten Ausbildung übernehme sie dann immer mehr Verantwortung.

Neben der praktischen Ausbildung besucht die 25-Jährige die Fachschule Heilerziehungspflege neben der Diakonie und erlernt dort die theoretischen Grundlagen.

Während der dreijährigen Ausbildung wohnt Yanda kostenfrei in einer Unterkunft auf dem Gelände der Diakonie Himmelsthür. Ihre Mitbewohnerin Yawa Gawou (26) aus Togo ist derzeit im zweiten Ausbildungsjahr zur Heilerziehungspflegerin.

In ihrer Freizeit fotografiert die 25-Jährige gern oder ist mit dem Fahrrad unterwegs. „Es gefällt mir sehr gut hier.“ In Wildeshausen sei es im Vergleich zu ihrer Heimatstadt Jakarta nicht so überfüllt. Auch gesellschaftliche Unterschiede gebe es. So sei zum Beispiel das Grüßen von Fremden mit einem neutralen „Hallo“ in Indonesien nicht üblich, berichtet Yanda.

In Bremen trifft sie sich regelmäßig mit einer Gruppe junger Menschen, die wie sie aus Indonesien kommen und in Deutschland leben und arbeiten. Gemeinsam feiern sie landestypische Feiertage, wie den Unabhängigkeitstag, oder religiöse Feste. „Dazu gehört zum Beispiel das islamische Zuckerfest“, erklärt die junge Muslima.

„Deutschland ist mein Traumland“, sagt Yanda lächelnd. Als kleines Kind habe sie die Fußball-WM geschaut und den Wunsch gehabt, nach Deutschland zu reisen. Schon in Indonesien habe sie etwas Deutsch gelernt und ihre Kenntnisse in Deutschland in Sprachkursen vertieft.

Klares Ziel vor Augen

Ein klares Ziel hat Yanda auch vor Augen: Nach dem Ausbildungsabschluss möchte sie gern weiter in der Diakonie Himmelsthür arbeiten.

• In der Diakonie Himmelsthür sind noch Plätze im Freiwilligendienst ab dem 1. September frei. Interessenten melden sich bei Oliver Brinkhus, Telefon 04431/836877, oder E-Mail Oliver.Brinkhus@dh-himmelsthuer.de.