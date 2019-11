Wildeshausen /Potsdam Die Aufregung war groß bei Katharina Seelhoff und Maren Hemelt, als sie jetzt in Potsdam auf der Bühne standen. Katharina Seelhoff aus Wildeshausen ist bei der Jahrestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Ausbildungsstätten für Heilerziehungspflege in Deutschland mit dem Ludwig-Schlaich-Stiftungspreis 2019 ausgezeichnet worden. Jährlich prämiert die Stiftung herausragende Facharbeiten, die von angehenden Heilerziehungspflegern im Rahmen ihrer Ausbildung angefertigt werden. Erstmals ging der Stiftungspreis nach Niedersachsen.

Seelhoff absolvierte ihre Ausbildung an der Fachschule Heilerziehungspflege der Akademie für Rehaberufe in Wildeshausen. Sie musste im Rahmen ihres dritten Ausbildungsjahres ein Bildungskonzept mit einem Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung erstellen.

Im Rahmen der Preisverleihung berichteten Katharina Seelhoff und Maren Hemelt, wie das prämierte Bildungskonzept entstanden ist. Seelhoff absolvierte den praktischen Teil ihrer Ausbildung im ambulant betreuten Wohnen der Diakonie Himmelsthür, wo Hemelt ihre Klientin war. Während eines gemeinsamen Gesprächs erzählte Seelhoff, dass sie in der Fachschule Heilerziehungspflege den beeindruckenden Vortrag einer jungen Frau gehört habe, die von ihrer eigenen Erfahrung mit Schizophrenie berichtet habe. Hemelt hatte daraufhin die Idee, ebenfalls einen solchen Vortrag in der Schule über ihre Erkrankung – die sogenannte Borderline-Persönlichkeitsstörung – zu halten. Die beiden überlegten sich, wie dieser Vortrag aussehen und was getan werden müsste, um dieses Vorhaben umzusetzen.

Hemelt hielt ihren Vortrag vor zwei Klassen der Fachschule Heilerziehungspflege. Seelhoff verschriftlichte die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung in so nachhaltiger Art und Weise, dass sie hierfür nun den Stiftungspreis erhielt.

In seiner Laudatio hob Werner Kiemle als Mitglied des Ludwig-Schlaich-Kuratoriums hervor, dass das Kuratorium bei dem Bildungskonzept besonders beeindruckt davon war, wie Katharina Seelhoff und Maren Hemelt von Anfang an gemeinsam gearbeitet hätten.

Schulleiter Ingo Tietmann gratulierte den Frauen zu der herausragenden Leistung. „Ein herzliches und sehr großes Dankeschön gilt auch unserer Praxislehrerin Sylvia Eckert, die die Erstellung dieses Bildungskonzepts so fachlich kompetent betreut und begleitet hat“, bedankte sich Tietmann. Alle vier sind der Meinung, dass dieses Bildungskonzept ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie Heilerziehungspflege in der Praxis umgesetzt werden sollte. Es gehe darum, sich auf die Bedürfnisse und Belange der Klientin einzulassen und mit ihnen gemeinsam Ziele zu entwickeln, die in erreichbarer Nähe seien. Seelhoff und Hemelt sei es sehr gut gelungen, gemeinsam eine Perspektive zu entwickeln.