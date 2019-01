Wildeshausen Einblicke in den Berufsalltag bekommen? Diese Chance haben die Schüler des Gymnasiums Wildeshausen aus dem elften Jahrgang in den vergangenen beiden Wochen ergriffen. Ich (Alisa Dasenbrock) habe mein zweiwöchiges Schulpraktikum bei der Nordwest-Zeitung in der Lokalredaktion in Wildeshausen absolviert. Beworben habe ich mich dort, weil meine Interessen schon immer im sprachlichen Bereich lagen. Außerdem hatte ich zuvor schon häufiger darüber nachgedacht, später im Bereich Journalismus tätig zu werden.

Ich fühlte mich sehr wohl bei der NWZ und durfte bereits ab dem ersten Tag eigenständig arbeiten und eigene Artikel verfassen. Auch zu Terminen wurde ich von allen Kollegen mitgenommen, was ebenfalls sehr interessant war. Vor allem aber, dass die eigenen geschriebenen Artikel am nächsten Tag in der Zeitung zu finden waren, war ein besonders schönes Gefühl.

Das Praktikum hat meine Überlegungen bestätigt, dass der Beruf der Journalistin der Richtige für mich sein könnte.

Anlässlich des Schulpraktikums habe ich auch einige Mitschüler befragt.

Im Kindergarten

Die 16-Jährige Lara Deus hat ihr Schulpraktikum im städtischen Kindergarten Pusteblume gemacht. „Da ich mir vorstellen könnte, später etwas mit Kindern zu machen, war ein Praktikum im Kindergarten Pusteblume, in dem ich selbst als Kind war, naheliegend“, so die Wildeshauserin. Sie erlebte während ihres Praktikums den normalen Alltag einer Erzieherin: Um 8.15 begann ihr Arbeitstag und ab dann trudelten nach und nach bis 9 Uhr alle Kinder ein. Im Morgenkreis erzählten sie dann nach dem Wochenende von ihren Erlebnissen oder an anderen Tagen sangen sie und machten „Fingerspiele“. „Heute und gestern haben wir uns zum Beispiel auf den Zahnarzt vorbereitet, der heute kommt“, erzählte die 16-Jährige. Danach konnten sich die Kinder frei bewegen, und die Schulpraktikantin spielte mit ihnen drinnen und draußen. Später gab es Mittagessen und um 13.15 Uhr endete ihr Arbeitstag. „Auch wenn es durchaus mal stressig werden kann, hat mir mein Praktikum viel Spaß gemacht“, erzählte die Schülerin begeistert.

Beim Architekten

Tabea Huntemann hat ihr Praktikum bei dem Ingenieur- und Architektenbüro Mumm und Partner in Wildeshausen gemacht. „Eigentlich wollte ich zur Polizei, hatte mich allerdings zu spät beworben“, gab die 17-Jährige aus Stiftenhöfte ehrlich zu, „mein zweiter Wunsch war dann ein Praktikum beim Architekten.“ Bei Mumm und Partner sei sie direkt angenommen worden. Zu ihren Tätigkeiten zählten das Zeichnen von Plänen am Computer sowie das Schneiden und Falten der Baupläne, um sie abheften zu können. „Mir wurden auch andere Arbeitsvorgänge erklärt, allerdings ist es ziemlich schwierig für mich, sie alleine und vor allem ohne Vorwissen auszuüben“, gab die Gymnasiastin zu bedenken. Sie könne sich trotzdem sehr gut vorstellen, später in diesem Bereich aktiv zu werden, allerdings eher bei einem Innenarchitekten.

Auf Streife

Ein Praktikum bei der Polizei in Bremen machte der Wildeshauser Michel Arlinghaus. Schon seit ungefähr zwei Jahren habe er nun schon den Wunsch, zur Polizei zu gehen. Es sei ihm wichtig, einen sportlichen Beruf auszuüben. Durch einen Bekannten, der bei der Polizei in Bremen arbeitet, und eine frühzeitige Bewerbung kam er zu seinem Praktikumsplatz. „Mein Praktikum überrascht mich jeden Tag aufs Neue“, berichtet der 16-Jährige. „In der ersten Woche durchlief ich viele Stationen“, so Arlinghaus. Dazu zählten die Wasserschutzpolizei, die Kriminalpolizei, das Lagezentrum, in dem Notrufe eingehen, und die Technische Einheit der Polizei. Besonders gefallen habe ihm der Tag, an dem er im Streifenwagen mitfuhr und hautnah einen Hausbrand miterlebte, bei dem er mit seinen begleitenden Polizisten als Erster vor Ort gewesen sei. Insgesamt habe ihm sein Praktikum großen Spaß bereitet, und es sei sehr spannend gewesen. „Trotzdem kann ich mir nur schwer vorstellen, dass mein Weg eines Tages in ein Polizeirevier führen wird“, gibt er zu bedenken.

Fahrzeugbau

Bei der Firma FVG Fahrzeugbau in Wildeshausen absolvierte die 17-Jährige Maren Müller aus Aschenstedt ihr Schulpraktikum. Sie habe sich im Bekanntenkreis nach Betrieben umgehört, die sich mit dem Ingenieurwesen beschäftigen, und kam dann über einen Grundschulfreund an die Firma seines Vaters – FVG. „Ich erlebe jeden Tag, wie ein Fahrzeug entsteht – auf dem Bildschirm sowie materiell“, erzählte die 17-Jährige. Sie habe ihren eigenen Arbeitsplatz, an dem sie mit dem Laptop das Programm Inventor verwende, womit Bauteile konstruiert werden können. „Ich habe ein Projekt zugewiesen bekommen, in dem ich ein eigenes Produkt konstruiere“, erklärte die Praktikantin. Von der Konstruktion bis zur Bestellung sei es ein weiter Weg, und somit lerne sie alle Abteilungen kennen.

Auf die Frage, ob ihr Praktikum so gewesen sei, wie sie es sich vorgestellt habe, antwortete die Aschenstedterin: „Nein, es ist viel besser. Ich wusste vorher nicht genau, was mich erwartet. Deshalb war ich sehr überrascht, dass ich eigenständig arbeiten durfte.“ Sie könne sich vorstellen, später diesen Beruf auszuüben. Trotzdem wolle sie sich noch nicht festlegen. „Denn es gibt so viele schöne Berufe heutzutage“, so die Gymnasiastin.