Realschule Wildeshausen beim Mathe-Wettbewerb: Känguru-Sprünge über besondere Hürden

Wildeshausen Seit mehr als 20 Jahren nehmen Tausende Schülerinnen und Schüler am mathematischen Känguru-Wettbewerb teil – aber solche Umstände wie in diesem Schuljahr mussten sie noch nie bewältigen: Schulschließungen, Homeschooling und Distanzunterricht erschwerten die Bewältigung der Aufgaben von Beginn an. Umso größer ist unter den Lehrkräften der Realschule Wildeshausen die Freude darüber, dass immerhin 30 Kinder und Jugendliche trotz aller Hürden den Wettbewerb meisterten.

„Für viele war es auch eine Auflockerung des online laufenden Schulbetriebs“, glaubt Anke Schneider, die Känguru-Organisatorin an der Realschule. Aber es seien auch beachtliche Erfolge erreicht worden, stellt sie fest. Am besten abgeschnitten hat Sara Gehlenborg aus der Klasse 5e, die zu den bundesweit besten fünf Prozent aller Teilnehmenden gehörte. Für den weitesten Känguru-Sprung an der Realschule erhielt sie einen Sonderpreis.

