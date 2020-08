Schulbetrieb In Wildeshausen: In Gruppen zu festen Zeiten essen

Wildeshausen „Ohne Mampf kein Kampf“ heißt ein bekanntes Sprichwort. Das gilt auch für die Kinder, Jugendlichen und Lehrer, die den ganzen Tag in der Schule sind. Wenn an diesem Donnerstag die Schulen wieder starten, öffnen die Mensen noch nicht wieder. Das geschieht nächste beziehungsweise übernächste Woche, nachdem der Rahmenhygieneplan mit dem jeweiligen Betreiber besprochen ist.

Kioske sofort geöffnet

„An diesem Donnerstag öffnet zunächst der Kiosk wieder, wo die Schüler Brötchen, Süßigkeiten und Getränke kaufen können“, sagt Dorit Hielscher, Rektorin der Hauptschule. So läuft es auch an der Realschule und am Gymnasium, wie deren Leiter Jan Pössel und Andreas Langen berichten. Am Kiosk der Berufsbildenden Schulen (BBS) wird es auch wie üblich Pommes frites und Currywurst geben. „Die dürfen die Schüler aber nicht drinnen essen, sondern müssen sie mit nach draußen nehmen“, sagt Direktor Jens Haar. An einer Seite gehe es in den Kiosk hinein, an einer anderen Stelle wieder hinaus.

„Wenn der Ganztagsunterricht am 7. September wieder startet, wird auch unsere Mensa wieder öffnen“, berichtet Pössel. Normalerweise gebe es 200 Plätze, nun seien es etwa 80. Die Mensa sei umgeräumt worden. Gegessen werde in festen Gruppen und Schichten. Der Zutritt zur Mensa erfolge selbstverständlich mit Maske. „Wir sind froh, dass wir wieder ein Essen anbieten können“, meint Pössel. Vor den Ferien habe es ja keinen Ganztagsbetrieb gegeben, also auch kein Mittagessen.

An jeder Schule anders

Die Hauptschule will ihre Mensa nächste Woche Mittwoch wieder öffnen. Vorher gebe es Projekttage, die nur bis mittags dauerten, erklärt Hielscher. „Ich werde mich jetzt mit der Betreiberin Angela Funk zusammensetzen und mit ihr das Hygienekonzept, die Schichten und Abstände in der Mensa besprechen.“ Normalerweise wird von montags bis donnerstags Mittagessen angeboten. So ist es in den meisten Schulen.

Auch wenn die neue Mensa des Gymnasiums nächste Woche öffnet, glaubt Langen nicht, dass es so brummen wird wie sonst. „Wir sind aber guter Dinge und schauen positiv nach vorn.“ Wenn der Platz in der Mensa nicht ausreichen sollte, würden weitere Räume als Mensa umfunktioniert, um allen Kindern sowie Lehrern ein Mittagessen anbieten zu können.

So wie in den Mensen sind die Jahrgänge auch auf den Pausenhöfen in Zonen vonein­ander getrennt. Die Wege in den Schulen sind als Einbahnstraßen konzipiert. Auf den Gängen herrscht Maskenpflicht.