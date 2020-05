Schule: Das Schöne ist das Gemeinschaftsgefühl

Wildeshausen Die Schule ist mehr als ein Ort des Lernens, sagt der neue Leiter des Gymnasiums Wildeshausen, Andreas Langen. „Es ist ein Lebensraum über den Unterricht hinaus.“ Doch angesichts der Corona-Pandemie falle viel aus. Deshalb ist Langen froh über „sein engagiertes und kreatives Lehrerkollegium“. „Meine Kolleginnen und Kollegen haben während der Zeit ohne Unterricht viel auf die Beine gestellt.“

Weil die Proben des „Pop Chors“ bis auf Weiteres ausfallen, hat Lehrerin Tina Niemann vom Jackson-5-Song „I want you back“ die einzelnen Stimmen eingesungen und digitalisiert an ihre Schüler gesendet. Jeder Schüler wiederum hat daheim für sich geprobt, seinen Part aufgenommen und zurück an die Chorleiterin geschickt. Niemann hat die einzelnen Stimmen zu einem dreistimmigen Gesang am Computer zusammengefügt. „Die Schüler waren sofort Feuer und Flamme für diese Idee“, sagt sie. „Auf diesem Wege konnten wir das Gemeinschaftsgefühl stärken.“

Das wollen auch Nicola Malaske und Markus Kötke auf sportliche Art und Weise. Weil es im Fach Sport keine Hausaufgaben gibt, wurden die Kinder und Jugendlichen aufgefordert, mehrfach in der Woche zu walken oder zu joggen und freitags ihre Kilometer mitzuteilen. „Daraus entstand unsere Europareise des virtuellen Schülers Joggi. „In der ersten Woche kamen 5015 Kilometer zusammen, sodass Joggi neun Länder besuchen konnte“, berichtet Malaske. „In der zweiten Woche waren es 6241 Kilometer.“ Joggi habe bereits viele Partnerschulen und europäische Städte besucht. Die Schüler hätten dabei viel über Europa erfahren. So werde auch der europäische Gedanke des Gymnasiums auf dem Weg zur Europaschule gestärkt. Schülerinnen und Schüler aus allen Klassen beteiligten sich. Mehr noch: Sie teilten auch ihre Begeisterung über die Aktion mit und erzählten, was sie sonst noch so an Sport treiben. „Das Schöne dabei ist das Gemeinschaftsgefühl“, meint Malaske.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Eine Säule auf dem Weg zur Europaschule – die Entscheidung fällt noch in diesem Schuljahr – ist das Erasmus-Projekt des Gymnasiums. Wegen der Corona-Krise musste das Teilnehmertreffen der vier Schulen aus Portugal, Italien, Polen und Wildeshausen im Mai ausfallen. Vieles läuft daher digital ab, berichten die Projektleiterinnen und Englisch-Lehrerinnen Antje Grützmacher und Tanja Krönke. Über eine digitale Tafel erfahren die Schulen jede Menge über die Coronavirus-Situation in den jeweiligen Städten der Projektschulen. Es gibt Tipps zu Musik und Zeitvertreib, eine Kreativecke oder auch Ausblicke auf die Zeit nach Corona. Die Teilhabe am Leben der anderen Schulen während der Corona-Pandemie habe viel Empathie bei den Schülern geweckt, so Krönke und Grützmacher.

Während für die Jahrgänge 11 und 12 der Unterricht in der Schule am vergangenen Montag wieder begonnen hat, werden die Jahrgänge 9 und 10 am nächsten Montag erwartet. Unterrichtet wird in kleinen Gruppen und im wöchentlichen Wechsel. Wann die Jahrgänge 5 bis 8 zurückkehren, ist nach Aussagen von Schulleiter Langen noch unklar.