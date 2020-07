Schulkauf im Herbst thematisiert

Wildeshausen Im nächsten Schulausschuss der Stadt im Herbst wird über das frei werdende Gebäude der IGS Spascher Sand an der Dr.-Pickart-Straße in Wildeshausen gesprochen. Darauf hat sich nach Auskunft von Stadtsprecher Hans Ufferfilge der Verwaltungsausschuss (VA) verständigt. Die Stadtverwaltung habe den VA über Einzelheiten des von der Spascher Sand Immobilien GmbH angebotenen Gebäudes informiert.

Wie berichtet, zieht die Gesamtschule Spascher Sand zum nächsten Schuljahr auf das benachbarte Gutsgelände um. In der Schule stehen unter anderem zehn eingerichtete Klassenräume, ein Lehrerzimmer und Fachräume zur Verfügung. Die IGS wird aber noch mindestens ein Jahr den naturwissenschaftlichen Trakt im Gebäude an der Dr.-Pickart-Schule nutzen, bis auf dem Gutsgelände eine eigene naturwissenschaftliche Abteilung gebaut ist.

Aus dem Umfeld der Sankt-Peter-Schule ist zu hören, dass die Grundschule gern in das Gebäude in Spasche wechseln würde – statt wie geplant in das Gebäude der Hunteschule an der Heemstraße. Nach Angaben von Ufferfilge waren die Verträge für den Umbau der Schule an der Heemstraße und den Anbau an der Sankt-Peter-Straße bereits unter Dach und Fach, als der Stadt das Schulgebäude in Spasche angeboten wurde. „Die ganze Sache muss auch wirtschaftlich sein“, so Ufferfilge.

Die Stadt denke hinsichtlich des Schulgebäudes in Spasche an die weiterführenden Schulen. So hat die Realschule seit Jahren Platzprobleme.