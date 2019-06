Wildeshausen Wer zu viel gegessen hat, hat einen Energieüberschuss im Magen. Wer über Kopfschmerzen klagt, hat zu viel Energie im Kopf. Das ist die Logik von Shiatsu, einer in Japan entwickelten Therapie. Ich befinde mich in der Praxis in Wildeshausen von Ruth Große-Wilde. Zugleich betreibt sie noch eine Praxis in Bremen. Die 44-Jährige zeigt mir, was es mit dieser Shiatsu-Therapie auf sich hat. Passend: Ich habe in der Mittagspause wohl etwas zu viel gegessen. Jedenfalls scheint sich meine Energie gerade kräftig in den Bauch zu verlagern.

Ruth Große-Wilde spricht vom „Energiedesign“. Der Mensch lernt, ressourcenorientiert zu handeln. Was brauche ich in gewissen Momenten, um meine Energie gleichmäßig im Körper zu verteilen: Frische Luft? Einen Spaziergang? „Es geht darum, die Selbstwahrnehmung zu stärken“, sagt Ruth – in ihren Räumlichkeiten wirkt alles sehr vertraut, wir landen sofort beim Du.

„Keine Heilerin“

Bevor sie mir die Shiatsu-Massage gibt, möchte sie deshalb mehr von mir wissen: Auf Kissen gegenüber sitzend, reicht sie mir einen Tee, fragt, ob ich körperliche Beschwerden habe. Häufig hätte ich Rückenschmerzen, antworte ich. Meine Rückenprobleme endgültig beseitigen kann Shiatsu aber nicht: „Ich bin keine Heilerin“, sagt Ruth, bevor ich mich auf die Matte lege.

Der oder die Behandelte lässt, im Gegensatz zu anderen Massageformen, die Kleidung an. Ruth hockt sich neben mich. Während ich meine Augen schließe, sucht sie ihre Mitte, wie sie selbst sagt.

Mit den Fingerspitzen, „wie eine Katze“, übt sie leichten Druck auf meinen Körper aus. Sie beginnt von meinem „Hara“ aus. Hara bedeutet im Japanischen Körpermittelpunkt: „Er befindet sich zwei Fingerbreit unter dem Bauchnabel.“

Sie übt weiter leichten Druck auf meinen Körper aus, auf meinen angewinkelten Arm, meinen Nacken, meine Beine. „Es ist Berührungsarbeit“, erklärt Ruth. Shiatsu ist das japanische Wort für Fingerdruck. „Der ganze Körper wird mit einbezogen.“ Ruth zieht an meinem Arm. Es ist gar nicht so einfach, sich nicht automatisch dagegen zu wehren. Als sie an meinem Kopfende hockt, hebt die 44-Jährige meinen Kopf an und tastet meinen Nackenbereich ab.

Was sie davon in welcher Reihenfolge gemacht hat, kann ich zugegeben im Nachhinein nicht mehr so recht zuordnen: Die Massage entspannt mich so sehr, dass ich es einfach auf mich wirken lasse. 30 Minuten lang sorgt Ruth dafür, dass meine Energieströme gleichmäßig durch den Körper fließen – für mich fühlt es sich an wie fünf Minuten. Sie macht „Berührungsarbeit der Energieleitbahnen“, wie sie weiter erklärt.

Vier Jahre Ausbildung

Die Shiatsu-Behandlung muss nicht zwingend auf der Matte stattfinden: Auch der Massagestuhl kann dafür genutzt werden.

Shiatsu sei in den 1980er-Jahren in Deutschland populär gewesen, erklärt Ruth, die 18 Jahre lang in Bremen gelebt hat und jetzt in Prinzhöfte wohnt. Shiatsu fristet trotzdem noch ein Nischendasein, finanziell wird es nicht gefördert. Bei Beschwerden wie Migräne, Reizdarm, Unruhe oder Schlaflosigkeit wird es angewandt. Vier Jahre ist die gelernte Theaterpädagogin in die Ausbildung gegangen, um die Behandlungsmethode selbst an Patienten ausüben zu können.

Ruth Große-Wilde widmet sich in ihrer Praxis übrigens nicht nur dem Shiatsu: Auch „Bewegung, Dehnungen, nach den fünf Elementen der Traditionellen Chinesischen Medizin“ bietet sie an. Doch das wäre wieder eine andere Geschichte...