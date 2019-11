Wildeshausen Im Rahmen der Naturschutzwoche für Kinder haben am Mittwoch etwa 60 Dritt- und Viertklässler der Privatschule Gut Spascher Sand die Fläche des Naturdenkmals „Spascher Heide“ von Birken- und Kiefernbewuchs befreit. Tatkräftig unterstützt wurden sie beim sogenannten Entkusseln von der Naturschutzstiftung des Landkreises Oldenburg und Mitarbeitern aus dem Werkstattprojekt Wildeshausen der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB). Der Verein Natur-Netz Niedersachsen hat die Kinder-Naturschutzwoche ins Leben gerufen. Gefördert wird sie als eines von vielen Projekten von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung.

Mit dem Projekt sollte den Schülern die Bedeutung der regionaltypischen Heidelandschaft als Lebensraum für bedrohte Arten vermittelt werden. Michael Feiner, Kuratoriumsvorsitzender der Naturschutzstiftung, konnte den Kindern bei der Aktion praktische Tipps zu umweltgerechtem Handeln geben.

An Projekten dieser Art nahm die Grundschule Spascher Sand schon mehrmals teil. Bereits 2018 erhielt sie die Anerkennung zur „Naturparkschule im Naturpark Wildeshauser Geest“. Im Sommer 2019 wurde sie von der Naturschutzstiftung für besondere Leistungen im Bereich Umweltbildung und für ihre naturpädagogischen Bildungsprojekte ausgezeichnet.

Nach einer Baumpflanzaktion im vergangenen Jahr beteiligten sich Stiftung und Schule nun zum zweiten Mal gemeinsam an der Naturschutzwoche. So konnten die Kinder lernen, dass es beim Naturschutz nicht immer darum geht, Bäume zu pflanzen, freute sich Feiner. Sehr erfreulich waren für ihn auch die vielen Hände, mit deren Hilfe die Pflege der Heidefläche trotz des schlechten Wetters besonders schnell vonstatten ging. Auch im nächsten Jahr möchte Feiner gemeinsam mit den Schülern aus Wildeshausen ein Projekt zum Naturschutz in Angriff nehmen.