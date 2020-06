Spascher Sand Zieht Um: Stadt interessiert sich für Schulgebäude

Wildeshausen Mit dem Umzug der Gesamtschule Spascher Sand von der Dr.-Pickart-Straße auf das benachbarte Gutsgelände, über den die NWZ erstmals im Februar berichtet hatte, wird im Sommer ein Gebäude frei, das auch für die Stadt Wildeshausen interessant sein könnte. „Es ist eine Option, über die wir nachdenken“, sagt Stadtsprecher Hans Ufferfilge. „Wir kennen die Konditionen noch nicht, sind aber im Gespräch.“ Vertreter der Stadtverwaltung hätten sich das Gebäude im April angeschaut. Hinsichtlich einer möglichen Nutzung denkt Ufferfilge weniger an die Grundschulen, sondern mehr an die weiterführenden Schulen.

Wie der Geschäftsführer der Gut Spascher Sand Privatschule gGmbH, Henning Emler von Maydell, erklärt, will der Eigentümer das Gebäude mit dem 7124 Quadratmeter großen Gelände vermarkten. Eigentümer ist die Spascher Sand Immobilien GmbH, deren Gesellschafter wie bei der Schulgesellschaft das Ehepaar Rixen ist. Im Raum steht sowohl ein Verkauf als auch eine Vermietung der Immobilie, die früher zur Wittekind-Kaserne gehörte.

Nach Angaben von Emler von Maydell stehen in der Schule mit einer Fläche von 2345 Quadratmetern unter anderem zehn eingerichtete Klassenräume, ein Lehrerzimmer und Fachräume zur Verfügung. Die IGS ziehe zwar aufs Gutsgelände um, werde aber mindestens noch ein Jahr den naturwissenschaftlichen Trakt an der Dr.-Pickart-Schule nutzen. „Wir planen für die Naturwissenschaft einen Neubau“, so Emler von Maydell.

