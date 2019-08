Wildeshausen „Es ist wichtig, dass die Ausbildung Spaß macht, mit Praxis und selbstständigem Arbeiten“, betonte Hajo Roßkamp, Leiter des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), am Mittwochvormittag vor dem jüdischen Friedhof in Wildeshausen.

Drei Auszubildende zum Vermessungstechniker des Katasteramtes, Simon Berndmeyer, Jannis Hillen und Mario Joppich, haben in einem eigenständigen Projekt den Friedhof vermessen. Am Mittwoch übergaben sie die Ergebnisse an den Vertreter des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen, Bodo Gideon Riethmüller aus Wildeshausen. Der Verband ist für die jüdischen Friedhöfe Niedersachsens zuständig.

„Es ist eine Win-win-Situation“, freute sich Riethmüller über das Ergebnis. „Wir sind froh, dass wir jetzt eine klare und übersichtliche Situation haben.“ Der Friedhof findet erstmals Erwähnung in Quellen von 1707, über 80 Grabsteine stehen dort.

Topografisch interessant

Von der Idee für das Projekt bis zum Ergebnis sind etwa zwei Jahre vergangen. Tatsächliche Arbeitszeit waren fünf bis sechs Wochen.

Roßkamp bezeichnete den Friedhof durch die unterschiedliche Topographie als vermessungstechnisch interessant. Allerdings sei das Projekt auch durch den historischen Hintergrund wichtig. „Wenn ich so ein Gelände vermesse, ist da ja eine Geschichte hinter“, sagte er. „Die sollte weitergegeben werden an junge Menschen.“

Die Ergebnisse verarbeiteten sie auch in einer interaktiven elektronischen, internetfähigen Karte. Klickt der Nutzer auf einen der Grabsteine, erscheint ein Foto desselben. „Dabei ist eine freie Gestaltung möglich“, meinte Roßkamp. So könnten beispielsweise auch Texte eingefügt werden.

Die Entwicklung geht aber in Richtung dreidimensionaler Darstellung, stellte Roßkamp klar und zeigte eine Karte rund um den Friedhof, die mit einem Flugzeug per Laser-Scan aufgenommen wurde. Mittels Farbcodierung und mehr als 10 000 einzelner Messpunkte ergibt sich ein so exaktes Bild, dass sogar die einzelnen Grabsteine darauf erkennbar sind.

Projekte wie dieses seien wichtig, um Nachwuchs zu gewinnen. Schon während eines Praktikums versuchten sie, möglichst viele interessante Aspekte zu bieten. „Wenn sie erstmal da sind, haben wir sie am Haken“, lachte Roßkamp. Denn der Beruf sei sehr attraktiv.

Bewerbung noch möglich

Bewerbungen zum Vermessungstechniker für das Ausbildungsjahr 2020 sind noch bis zum 30. September möglich. Voraussetzung ist ein Realschulabschluss. „Und am besten Interesse an Mathematik und Informatik", ergänzte Roßkamp.