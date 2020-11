Vorbereitet in den Beruf

Wildeshausen Ein Seminar für Frauen mit Zuwanderungsgeschichte bietet die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft (KOS) in und mit der Volkshochschule (VHS) Wildeshausen sowie mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Oldenburg am Mittwoch, 25. November, von 8.45 bis 12 Uhr in der VHS am Bahnhof, Bahnhofstraße 24 in Wildeshausen, an.

Der Vormittag bietet mit den Referentinnen Anne Wilkens-Lindemann, Dipl.-Soziologin, und Dr. Brigitte Brück von der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe des Landkreises Oldenburg die Möglichkeit, sich aufbauend auf den beruflichen Kenntnissen und bisherigen Erfahrungen mit folgenden Fragestellungen zu beschäftigen: Welche Möglichkeiten der Weiterbildung oder Umschulung bestehen? Welche Förderhilfen gibt es? Wie sieht der regionale Arbeitsmarkt aus? Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung bis zum 20. November bei der VHS, Telefon 04431/ 71622, wird gebeten.

