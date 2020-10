Wenn Frauen klug entscheiden

Wildeshausen Ein Seminar für Frauen zum Thema „Kluge Entscheidungen treffen – mit Kopf, Herz und Bauch“ bietet die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft (KOS) in und mit der VHS Wildeshausen sowie mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Oldenburg am Donnerstag, 5. November, 9 bis 12.30 Uhr, in der VHS an. Referentin ist Personalentwicklungscoach Imke Leith aus Ottersberg. Die Teilnahme kostet zehn Euro. Eine Anmeldung ist bis zum 2. November bei der VHS unter Telefon 0 44 31/7 16 22 erforderlich.

Die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen, sei ein wichtiger Baustein für ein erfolgreiches Berufsleben und eine gute Gesundheit. Welche Entscheidungsprozesse finden zwischen Kopf, Herz und Bauch statt? In dem Workshop fließen wissenschaftliche Erkenntnisse, alltagstaugliche Methoden und Tipps ein.